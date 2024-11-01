edición general
Valve vuelve al hardware: nueva Steam Machine, mando y gafas VR

Steam no se rinde en su ambición por conquistar también el terreno del hardware. Después de varios intentos con potencial pero que no acabaron de cuajar, como las Steam Machines originales, el Steam Controller de 2015 o el pequeño adaptador Steam Link que conectaba la biblioteca de juegos del PC con la televisión, la compañía de Gabe Newell acaba de anunciar tres nuevos dispositivos que llegarán en 2026

Chinchorro #4 Chinchorro
El mando cae fijo. Esos sticks con imanes pueden ser la solución a los puñeteros drifts.
Pablosky #1 Pablosky *
La última vez que traté de instalar otros lanzadores en la Steam Deck fue un dolor espantoso, pero fue hace mucho tiempo.

¿Alguno sabe si ya no da asco usarlos?

No es que me preocupe mucho, el 97% o más lo tengo en Steam, pero para tenerlo perfecto no estaría de más que funcionase todo.
babuino #2 babuino
#1 desde el sistema operativo de Steam Deck a través de Lutris puedes instalar y lanzar juegos de GOG y muchos emuladores.
#3 wendigo
Según al precio que saquen el cubo, pueden dar una ostia en el mercado muy seria.

Saludos
