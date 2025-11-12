El terror de Microsoft: ASUS o MSI lanzarían a finales de 2026 su propia Steam Machine con SteamOS

Seguimos hablando de la nueva Steam Machine, pero esta vez ligada a su fabricación por terceros como ASUS o MSI, y el terror al que se enfrenta Microsoft. Seamos rápidos, si ya sabes de que va la historia, el resumen es el siguiente. Valve permitirá que fabricantes de terceros, citando literalmente a ASUS o MSI, puedan lanzar sus propias Steam Machine a finales de 2026. Esto implica abrir la plataforma con nuevas configuraciones de hardware. Pero lo más importante de todo: se aceleraría la muerte de Windows como el sistema operativo predilecto.