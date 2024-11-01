·
main action
Valentina Ortiz: "Los hombres son víctimas de las denuncias falsas" | Fragmento el Sentido de la Birra
Esta es la cara más cruda de las denuncias. Hombres que sufren, son invisibilizados, criminalizados y destruidos física, emocional y económicamente.
actualidad
#5
Jacusse
*
Ya llegaron los de la cueva a ver si tumban el meneo. Con sus negativos ideológicos.
La cueva del Relato.
4
K
48
#8
taSanás
#5
estilo homer
0
K
7
#2
Doisneau
*
Y no le falta razon. Por desgracia, existe otra brecha de genero, la de empatia hacia los hombres, que impide que se trate el problema debidamente. Este sesgo es de sobra conocido y estudiado, aunque por lo que sea la igualdad academica patria no lo menciona nunca.
Este drama que estamos viviendo con ese tema sera inexplicable dentro de unos pocos años, la falta de luces, empatia y principios que estamos demostrando por puro relato. Al tiempo
3
K
37
#9
plutanasio
Y las mujeres también. Las madres y hermanas de esos hombres que les destrozan la vida con denuncias falsas; las hijas que no pueden ver a su padre porque un juez o una jueza le ha quitado las visitas o la madre simplemente se lo prohíbe y gracias a la alineación parental le come la cabeza para que piense que su padre es un monstruo...
2
K
34
#10
pedrario
Algo que es más que obvio, en todo hay denuncias falsas, especialmente cuando hay incentivos, por ejemplo en robos, para cobrar del seguro.
En el caso de las denuncias contra hombres en el ámbito de la pareja hay numerosísimos incentivos, por citar un par:
-El simple hecho de joder a la otra persona. Denunciar sale gratis, supone detención automática, incluso de forma humillante siendo esposado ante tu familia o compañeros de trabajo. Las mujeres reciben cobertura legal completa, los hombres…
» ver todo el comentario
2
K
28
#11
Sergio_ftv
Curioso que en este tipo de meneos se congreguen los cloaqueros que justificaron todas las denuncias que fabricaron contra Podemos en lo que supuso uno de los mayores ataques contra la democracia y libertad en España.
Ejemplos de denuncias falsas que jodieron vidas gracias a estos mismos cloaqueros:
Juez Marchena, entre otros:
www.abc.es/espana/abci-anula-sentencia-condeno-atutxa-knorr-y-bilbao-d
[[El TS anula la sentencia que…
» ver todo el comentario
1
K
26
#19
Jacusse
#11
tú crees que denuncias falsas a partidos políticos está al mismo nivel moral que denuncias falsas a un padre con hijos en vías de divorcio?
Porque las consecuencias para la sociedad las sabemos.
0
K
10
#12
comunerodecastilla
*
En 2025, 46 mujeres asesinadas
por sus parejas o exparejas en España, ¿alguien que me diga cuantos hombres fueron asesinados en el mismo periodo por su pareja o expareja?.
Datos que acallan relatos.
2
K
25
#14
pedrario
#12
Demagogia para bobos. Para empezar, el dato de hombres asesinados no se calcula, así que es imposible saberlo, igual que el de filicidios, que está generalmente asociado a las madres, pero no por ello se pide legislación especial contra mujeres, ni se debería.
Pero yendo a la raíz de la violencia en el ámbito de la pareja, la literatura científica de varias décadas muestra bidireccionalidad en las agresiones. Literalmente cientos de estudios al respecto
>…
» ver todo el comentario
0
K
11
#15
BlackDog
*
#12
En España se han cometido 15 infanticidios en 2025, pero el Gobierno solo ha contabilizado tres de esos casos. Para la Delegación contra la Violencia de Género, que solo contempla los filicidios paternos, los otros 12 niños no constan. Por otro lado, se han asesinado a un total de 59 mujeres, pero el Ministerio de Igualdad solo contabiliza 46. Otros 36 hombres han sido asesinados como víctimas de violencia doméstica. Ninguno cuenta. En total, ha habido 108 víctimas mortales de violencia…
» ver todo el comentario
0
K
7
#16
Banshee2x
#12
Pues como no se cuenta no te puedo decir, pero aunque fueran cero ¿es eso es motivo para que una mujer denuncie en falso a un hombre inocente?
0
K
10
#18
Atusateelpelo
#12
¿Y cuantas dices que fueron asesinadas por presentar una denuncia falsa?
Es por poner en contexto tu aportacion.
0
K
18
#13
DiDiNu
¿alquien es capaz de dar el dato de si existen más denuncias falsas en tema violencia contra las mujeres que en cualquier otro tema? Existen denuncias falsas en todos los ámbitos: en el trabajo, en accidentes de coches, en agresiones de ciudadanos a la policia, en desahucios....
2
K
21
#17
Atusateelpelo
*
#13
Hace un tiempo encontre, no recuerdo donde (juraria que fue en una memoria judicial anual), que varia mucho de los delitos pero que "lo normal" era en torno a un 5% de denuncias falsas.
En el caso de VioGen hablamos de un, estadisticamente anormal, 0,000....% (dato que proviene de un estudio estadistico que se hizo hara 7-8 años).
En la actualidad se habla de +-1M de denuncias por VioGen anual y +-30 casos de denuncias falsas contabilizadas.
0
K
18
#20
Jacusse
#13
la definición de "denuncia falsa" es el problema.
0
K
10
#3
lectorcritico
Supongo que
Relacionada:
www.meneame.net/story/creo-todas-mujeres-denuncian-cristina-fallaras-s
1
K
20
#1
verdor
Y Podemos también. Como todo el mundo.
0
K
9
#4
Jacusse
#1
Podemos es un partido político. Hoy tiene unos representantes. Mañana otros. Mañana se cambia de nombre.
La gente individual tiene nombres y apellidos. Familias. Amigos. Sufren por las consecuencias.
0
K
10
#6
taSanás
Mucho están tardando do en hundirla … deben de estar de conviviencias o algo…
0
K
7
#7
CharlesBrowson
y el agua moja
0
K
7
