"Creo a Todas las Mujeres que Denuncian"| Cristina Fallarás | El Sentido de la Birra  

Cristina Fallarás es periodista y escritora. Licenciada en Periodismo por la UAB, ha trabajado en medios como Cadena Ser, RNE y El Mundo, llegando a ser subdirectora del diario ADN y directora del portal literario Sigueleyendo. Conocida por su activismo en defensa de los derechos de la mujer y la memoria histórica, es autora de ensayos y novelas desde 2002. Entre sus obras destacan Las niñas perdidas y Así murió el poeta Guadalupe, habiendo recibido galardones como el Premio Hammett y el L'H Confidencial de Novela Negra.