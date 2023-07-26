edición general
"Creo a Todas las Mujeres que Denuncian"| Cristina Fallarás | El Sentido de la Birra

"Creo a Todas las Mujeres que Denuncian"| Cristina Fallarás | El Sentido de la Birra  

Cristina Fallarás es periodista y escritora. Licenciada en Periodismo por la UAB, ha trabajado en medios como Cadena Ser, RNE y El Mundo, llegando a ser subdirectora del diario ADN y directora del portal literario Sigueleyendo. Conocida por su activismo en defensa de los derechos de la mujer y la memoria histórica, es autora de ensayos y novelas desde 2002. Entre sus obras destacan Las niñas perdidas y Así murió el poeta Guadalupe, habiendo recibido galardones como el Premio Hammett y el L'H Confidencial de Novela Negra.

#2 unocualquierax
Esta tía lo único que quiere es que le hagan un poquito de caso y así poder vender sus libros.
Ni ella misma se cree eso de que las mujeres nunca mienten.
8 K 70
#11 flyingclown
#2 No la soporto pero no creo que diga eso que dices.
0 K 9
#18 unocualquierax
#11
"Creo a todas las mujeres que denuncian".
¿Tú crees que todas las mujeres que denuncian dicen la verdad ?.
¿ Tú crees que no existe ni una sola denuncia falsa ?.
Porque es eso lo que ella dice.
4 K 47
#29 flyingclown
#18 #21 Son diferentes. Si pones una denuncia cualquiera en la comisaría van a tramitar tú denuncia con tu versión de los hechos , otra cosa es que al final resulte una denuncia falsa. Pasa igual con los notarios y en la vida en general, nadie tiene por qué mentirte aunque pase.
0 K 9
#21 estemenda
#11 ¿Podrías explicar qué diferencia hay entre "creo a todas las mujeres" y "las mujeres nunca mienten"? Porque cuesta ver la diferencia.
1 K 22
#30 Borgiano
#11 Habría que entrar al vídeo y verlo para comprobarlo, así que nos quedaremos sin saberlo
0 K 8
#12 BastianBaltasarBux
#2 Cristina ha tenido que dejar Madrid por tener a nazis en su puerta día y noche acosando e insultando a su familia, de su último libro no gana un euro. Yo creo que sí cree en lo que defiende, que los demás opinen diferente no les da derecho a difamarla, acosarla y agredirla. Y sí, quiere que le hagan caso, no un poquito si no mucho, pues es lo que quieren todas las personas que hacen activismo, como tú, por ejemplo.
7 K 10
#20 emachan
#12 Hablas como si lo que esta mujer dice no hiciera daño a nadie.
1 K 16
#22 Bretenaldo
#12 si cree en lo que defiende hasta el punto de pensar que ninguna mujer denuncia en falso, entonces es una fanática. No sabría decir qué es peor.
0 K 6
#28 Jakeukalane
#12 yo soy feminista pero hay tías que sí denuncian en falso o aunque no denuncien se inventan cosas para hacer daño (experimentado de primera mano). Hacen mucho daño a las que sufren de verdad.
0 K 11
#15 pedrario
Que la gente no compre las chorradas que vende no quita que su objetivo no sea vender.

Nada de lo que pones resta a lo que ha señalado el usuario, que nadie es tan subnormal como para creer que de verdad no existen las denuncias falsas. Incluso quienes lo dicen saben que no es verdad.

Existen hasta redes criminales para poner denuncias falsas..... >www.elmundo.es/andalucia/2023/07/26/64c11595e85ece566d8b45a8.html

Me tiene en ignore #_12, lo cuelgo en #2
2 K 25
#26 nadapasista
#2 normal, la birra y el wisky ha subido una barbaridad.
0 K 6
#3 vicvic
Con un par. Como si la mujer escapara de la naturaleza humana y de sus imperfecciones y fuera incapaz de mentir en beneficio propio, como podría hacer un hombre.
5 K 53
#5 taSanás
#3 *podría? nono, el hombre siempre es malo, nada de condicionales...
1 K 13
#9 Fartón_Valenciano
Yo le diría a Cristina Fallarás que las denuncias sobre maltrato y demás se hacen en comisaria o en el juzgado, no anónimamente ya que a la persona que se la esta acusando no puede defenderse y socialmente se le mata...
3 K 44
#1 CharlesBrowson
ok guapi {0x1f44d}
3 K 34
#4 taSanás
algo te llevarás con ello, seguro...
3 K 34
#6 BastianBaltasarBux
#4 amenazas y acoso de los nazis verdes y alguna agresión.
1 K 3
#7 taSanás
#6 y dinerico, fijo
3 K 34
#8 BastianBaltasarBux
#7 no, Cristina no gana un euro de su último libro, de hecho está palmando pasta. Aunque tendría todo el derecho a ganar dinero, pues su trabajo le cuesta.

¿A ti te pagan por difamarla?
1 K 17
#10 taSanás
#8 no, no me pagan por eso ni por nada relacionado a lo que digo aquí. ¿y a ti te pagan por defenderla a capa y espada?
2 K 23
#13 BastianBaltasarBux
#10 pues ya ves que a la gente no le pagan por hacer activismo.
0 K 9
#14 taSanás
#13 ajá, también hay gente a la que no le pagan por dudar de quien sale publicamente a decir chorradas contrarias a toda lógica, e intentar adivinar sus motivos.
2 K 21
#17 BastianBaltasarBux
#14 ¿Entonces ya no crees que se esté llevando "dinerico" como le acusabas antes?
1 K 3
#27 taSanás
#17 claro que lo creo
0 K 7
#16 PijoProgre
Ni tú misma te crees las gilipolleces que dices
1 K 18
#23 Uda
Una cosa es ser activista y otra decir gilipolleces enrocada en una idea falsa : mujeres= victimas y sinceras per se.... Tía, usa la racionalidad y defiende lo defendible y no nos hagas crrer que todas las mujeres ( yo soy una mujer) somos seres de luz y/o víctimas por tener coño.Hay mucha gentuza con ovarios.
0 K 10
#24 Carapedo
Bueno, ya lo dice su apellido....
0 K 10
#25 duende
¿Y si una pareja de lesbianas se denuncien mutuamente?, ¿cómo lo resuelve?.
0 K 10
#19 emachan
"Creo a Todas las Mujeres que Denuncian"

Entonces estas creyendo cosas que sabes que podrían perfectamente ser falsas, no sólo por la total falta de pruebas, sino muy especialmente por los beneficios que se obtienen sólo con denunciar y la falta de riesgos que tiene el poner una denuncia falsa.
0 K 6

