"Creo a Todas las Mujeres que Denuncian"| Cristina Fallarás | El Sentido de la Birra  

Cristina Fallarás es periodista y escritora. Licenciada en Periodismo por la UAB, ha trabajado en medios como Cadena Ser, RNE y El Mundo, llegando a ser subdirectora del diario ADN y directora del portal literario Sigueleyendo. Conocida por su activismo en defensa de los derechos de la mujer y la memoria histórica, es autora de ensayos y novelas desde 2002. Entre sus obras destacan Las niñas perdidas y Así murió el poeta Guadalupe, habiendo recibido galardones como el Premio Hammett y el L'H Confidencial de Novela Negra.
Ni ella misma se cree eso de que las mujeres nunca mienten.
"Creo a todas las mujeres que denuncian".
¿Tú crees que todas las mujeres que denuncian dicen la verdad ?.
¿ Tú crees que no existe ni una sola denuncia falsa ?.
Porque es eso lo que ella dice.
Nada de lo que pones resta a lo que ha señalado el usuario, que nadie es tan subnormal como para creer que de verdad no existen las denuncias falsas. Incluso quienes lo dicen saben que no es verdad.
Existen hasta redes criminales para poner denuncias falsas..... >www.elmundo.es/andalucia/2023/07/26/64c11595e85ece566d8b45a8.html
Me tiene en ignore #_12, lo cuelgo en #2
¿A ti te pagan por difamarla?
Entonces estas creyendo cosas que sabes que podrían perfectamente ser falsas, no sólo por la total falta de pruebas, sino muy especialmente por los beneficios que se obtienen sólo con denunciar y la falta de riesgos que tiene el poner una denuncia falsa.