Urtasun pide a Aagesen que no modifique el calendario de cierre de las nucleares

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha instado a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, a que no modifique "ni un día" el calendario de cierre de las centrales nucleares. Por ello, ha dicho que pide y exige a su compañera de gabinete que no ceda ante el 'lobby' nuclear, porque Sumar no va a permitir modificaciones en el calendario de cierre.