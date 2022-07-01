edición general
Urtasun pide a Aagesen que no modifique el calendario de cierre de las nucleares

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha instado a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, a que no modifique "ni un día" el calendario de cierre de las centrales nucleares. Por ello, ha dicho que pide y exige a su compañera de gabinete que no ceda ante el 'lobby' nuclear, porque Sumar no va a permitir modificaciones en el calendario de cierre.

sorrillo #9 sorrillo
Para quienes sigan queriendo hacer el ridículo defendiendo que el cierre es por motivos técnicos o por el fin de vida de esas centrales, la decisión del cierre es política.
#20 Vamohacalmano
#9 En contra de lo que está haciendo el resto del mundo. Pero es que en este país todo funciona en contra de lo que hacen el resto de países a nivel técnico, desde reutilización de residuos hasta esto pasando por suelos contaminados, geotecnia...
powernergia #25 powernergia
#9 Hoy por hoy es un problema económico.

Los propietarios de las nucleares no quieren asumir el coste de prolongar su vida útil, la idea es que lo paguen los usuarios en un cargo extra como "déficit de tarifa".
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Es una pena que la ideología esté por encima de la realidad.
Este mes el gas primera fuente de generación con 3.861 GWh por la caida de la impredecible eólica  media
#2 alhambre
#1 En Alemania apostaron por el abandono de las nucleares, aunque apostaron raro y su plan gasístico se torció un poco (¡boom!). Yo veo bien el abandono progresivo de las nucleares pero hay que tener un plan B y que sea a prueba de aliados.
Harkon #4 Harkon *
#1 #2 Ya hay un plan B, hay cientos de proyectos en marcha, más los que ya están funcionando, de poner sistemas híbridos (baterías) en fotovoltaicas para solventar cuando no haya energía solar y para agregar sistemas de amortiguación a la red.

No hay ideología ninguna, hay pragmatismo, la nuclear está obsoleta, el camino es la renovable junto con baterías y es algo real y que ya se está poniendo y con centrales que ya lo tienen.
#6 alhambre
#4 Enlace al plan B, para el que quiera indagar. PNIEC, www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/images/es/pnieccompleto_tcm30-508
Harkon #12 Harkon
#7 Vete a #6 que ha dejado un enlace bastante interesante y podrás ver como ya están las baterías y sistemas de almacenamiento termosolares (un total de 7.5 GigaWatios) planeados en funcionamiento para 2030 (página 350), eso iguala a la actual nuclear.

Eso sin contar que cada vez habrá más y más baterías y capacidad de almacenamiento que da energía. Pero eh, vamos a seguir con la estupidez de tener sistemas peligrosos y caros a la larga (los residuos nucleares ya tal) cuando tenemos sistemas seguros y baratos implantándose que nos solventan el problema de la energía cuando las renovables no son suficientes y agregan amortiguación a la red.
#22 El_dinero_no_es_de_nadie
#12 No me esperaba que tú confundieras potencia con energía.
Conozco el PNIEC y no se está cumpliendo, y esa potencia prevista es para 2 horas.

No da ni para sustituir una quinta parte del gas que estamos utilizando.
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 #4 En Alemania han paralizado el desmantelamiento de las nucleares para estudiar volver a ponerlas en marcha.
#8 alhambre
#7 Alemania no son referencia en este asunto. La cagaron al someterse a EEUU y no son independientes para decidir a quién compran gas y a quién no. A lo sumo, son ejemplo de qué errores hay que evitar.
#16 Vamohacalmano
#8 Alemania no son referencia en tema ingenieril...no...la referencia es el ministro de cultura de Sumar. No Alemania.
#24 alhambre
#16 No sé qué ves de ingenieril en dejar que EEUU controle su política energética.
#15 Vamohacalmano
#4 España podría tener nuclear con uranio patrio...pero no. Es mejor toda la putísima huella de carbono que tiene el poner baterías y lo que suponen los sistemas de amortiguación hechos con materia prima que no se genera aquí, con tecnología que no es de aquí, que viene un barco mercante con contamina como nada...sois el not in my backyard de siempre. Quiero tener un móvil y un ordenador pero el coltán lo saquen niños esclavos del Congo, que no quiero la mina de Galicia.

Y siempre como todo propaganda y más propaganda y más propaganda y defender la ideología del partido que fuera en contra del mundo STEM. Luego que los ingenieros se van, normal...
jonolulu #3 jonolulu
#1 De qué ideología son las eléctricas que propusieron y firmaron el pacto?
#5 Marisadoro *
#1 Una auténtica pena, tienes razón.
El gas es una energía verde en UE.
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 El gas no está catalogado como energía verde en la UE.

Lo que se aprobó, es que se podría instalar una de gas si tiene emisiones menores de 100gr con captura de CO2, y exclusivamente para sustituir una de carbón de 1.000gr de CO2.
Y sólo hasta 2035 para acelerar el cierre del carbón.
#11 Marisadoro *
#10 Taxonomía: el Parlamento acepta incluir el gas y la energía nuclear
www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220701IPR34365/taxonomia-e
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
#11 Me enlazas lo que te acabo de comentar, que el gas entra en la Taxonomía de reducción de CO2 si cumple unas condiciones.
Aquí te las detallan ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_712

En resumen, Que sean instalaciones de menos de 100grCO2/kWh (es decir, utilizando tecnologías de captura y almacenamiento de carbono).
Y que se instalen para sustituir a las de carbón que son de 1.000grCO2/kWh

Esta inclusión del gas es temporal hasta 2035 para eliminar el mayor número de carbón que se pueda que emite 10 veces más.

Hay que leer toda la letra pequeña y no sólo los titulares
#14 Marisadoro *
#13 Es una pena que la ideología esté por encima de la realidad.

que incluye —con ciertas condiciones— algunas actividades relacionadas con la energía nuclear y el gas en la lista
#17 El_dinero_no_es_de_nadie
#14 Exactamente la realidad debe estar por encima de la ideología.

Y la realidad es que la nuclear no emite CO2, y si contamos todo su ciclo pues hasta menos que la eolica por MWh generado.

Y la cruda realidad también ha dicho que hay que eliminar el carbón antes de 2040, y una solución rápida era sustituirlas por gas que cumplirán esa condiciones. Que es 4 veces menos CO2 que las de gas que conoces.
#18 Vamohacalmano
#14 Esto lo pusieron para el tema de las plantas del biogás. Ni te imaginas la pasta que ha metido Europa en eso y con razón.
#19 Marisadoro *
#13 'Esta inclusión del gas es temporal hasta 2035....
... Hay que leer toda la letra pequeña y no sólo los titulares"

¿Y saber en qué año estamos?  media
powernergia #21 powernergia *
#1 Prolongar la vida de las nucleares (ningún propietario quiere hacerlo) es antieconómico con todos los proyectos que hay en marcha, el gas se está utilizando con las nucleares en funcionamiento, sin embargo tenemos decenas de parques eólicos parados los fines de semana y en otros periodos de bajo consumo por culpa de las nucleares.

Tirar dinero y energía a la basura.

#5
