Urtasun pide a Aagesen que no modifique el calendario de cierre de las nucleares

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha instado a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, a que no modifique "ni un día" el calendario de cierre de las centrales nucleares. Por ello, ha dicho que pide y exige a su compañera de gabinete que no ceda ante el 'lobby' nuclear, porque Sumar no va a permitir modificaciones en el calendario de cierre.
Los propietarios de las nucleares no quieren asumir el coste de prolongar su vida útil, la idea es que lo paguen los usuarios en un cargo extra como "déficit de tarifa".
Este mes el gas primera fuente de generación con 3.861 GWh por la caida de la impredecible eólica
No hay ideología ninguna, hay pragmatismo, la nuclear está obsoleta, el camino es la renovable junto con baterías y es algo real y que ya se está poniendo y con centrales que ya lo tienen.
Eso sin contar que cada vez habrá más y más baterías y capacidad de almacenamiento que da energía. Pero eh, vamos a seguir con la estupidez de tener sistemas peligrosos y caros a la larga (los residuos nucleares ya tal) cuando tenemos sistemas seguros y baratos implantándose que nos solventan el problema de la energía cuando las renovables no son suficientes y agregan amortiguación a la red.
Conozco el PNIEC y no se está cumpliendo, y esa potencia prevista es para 2 horas.
No da ni para sustituir una quinta parte del gas que estamos utilizando.
Y siempre como todo propaganda y más propaganda y más propaganda y defender la ideología del partido que fuera en contra del mundo STEM. Luego que los ingenieros se van, normal...
El gas es una energía verde en UE.
Lo que se aprobó, es que se podría instalar una de gas si tiene emisiones menores de 100gr con captura de CO2, y exclusivamente para sustituir una de carbón de 1.000gr de CO2.
Y sólo hasta 2035 para acelerar el cierre del carbón.
www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20220701IPR34365/taxonomia-e
Aquí te las detallan ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_22_712
En resumen, Que sean instalaciones de menos de 100grCO2/kWh (es decir, utilizando tecnologías de captura y almacenamiento de carbono).
Y que se instalen para sustituir a las de carbón que son de 1.000grCO2/kWh
Esta inclusión del gas es temporal hasta 2035 para eliminar el mayor número de carbón que se pueda que emite 10 veces más.
Hay que leer toda la letra pequeña y no sólo los titulares
que incluye —con ciertas condiciones— algunas actividades relacionadas con la energía nuclear y el gas en la lista
Y la realidad es que la nuclear no emite CO2, y si contamos todo su ciclo pues hasta menos que la eolica por MWh generado.
Y la cruda realidad también ha dicho que hay que eliminar el carbón antes de 2040, y una solución rápida era sustituirlas por gas que cumplirán esa condiciones. Que es 4 veces menos CO2 que las de gas que conoces.
... Hay que leer toda la letra pequeña y no sólo los titulares"
¿Y saber en qué año estamos?
Tirar dinero y energía a la basura.
