Iberdrola, Endesa y Naturgy solicitan al Gobierno extender la actividad de la central de Almaraz

Las compañías propietarias de la planta nuclear han remitido la petición formal al Ministerio para la Transición Ecológica para alargar su vida útil y evitar su cierre. Esta solicitud, fechada este viernes 24 de octubre, representa un paso decisivo en la estrategia de las energéticas frente al plan de cierre nuclear pactado con el Gobierno. La decisión final queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá analizar la propuesta de las eléctricas para mantener Almaraz operativa más allá de la fecha programada.