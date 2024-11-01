edición general
Iberdrola se reafirma en prorrogar Almaraz y espera el acuerdo de Endesa y Naturgy para pedirlo al Gobierno "cuanto antes"

La compañía de Sánchez Galán vuelve a espolear un acuerdo entre las tres propietarias tras una reunión ordinaria de la dirección de la centra nuclear. Pase lo que pase, antes del 1 de noviembre presentarán al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación de cierre, previsto entre 2027 y 2028.

vviccio #1 vviccio
Los residuos nucleares los guardarán en las casas de los trabajadores de Iberdrola y si hay una accidente grave también se harán cargo de los costes.
sorrillo #3 sorrillo
#1 Y los pacientes que reciban una prueba que requiera material radioactivo, como las tomografías PET, también deberán guardar los residuos radioactivos que se generan en su casa.

La sensatez ya para otro día.
litos523 #4 litos523
#3 Solo recordarte que Iberdrola COBRA por la energía que genera, mientras que los pacientes PAGAN por las pruebas.
Claro, que esos pacientes también PAGAN por almacenar los residuos que genera Iberdrola. Energía limpia y barata y esas cosas... mientras otro gestione los residuos.
sorrillo #6 sorrillo
#4 Los ciudadanos PAGAN por esa electricidad y la CONSUMEN, son los principales BENEFICIADOS de la generación eléctrica y además son los más BENEFICIADOS que esa electricidad no contribuya al CAMBIO CLIMÁTICO.

La SENSATEZ ya para otro DÍA.
litos523 #9 litos523
#6 1) No puedes elegir de donde proviene tu energia.
2) La eolica, hidraulica, solar, maremotriz o geotermica no contribuyen al cambio climatico, la extraccion y procesado de uranio, si.
3) Los mas beneficiados son los accionistas de Iberdrola, que venden su producto que es mas caro que el de la competencia solar, por ejemplo.
sorrillo #11 sorrillo
#9 1) No puedes elegir de donde proviene tu energia.

Pero sí puedes elegir a políticos que cierren prematuramente centrales nucleares y se perpetúe el consumo de combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático. O puedes elegir políticos sensatos que apuesten por luchar contra el cambio climático.

3) Los mas beneficiados son los accionistas de Iberdrola, que venden su producto que es mas caro que el de la competencia solar, por ejemplo.

El usar energías que no…  media   » ver todo el comentario
#2 tierramar *
A los accionistas de Iberdrola Naturgy Endesa les importa un pepino lo que pueda pasar a España y los españoles, mayoritariamente son extranjeros. Son los políticos quienes tienen que protegernos. Almaraz es un peligro, hay que cerrarlo YA., en su entorno todos los días los indices de radioactividad son altos. Almaraz lleva más de cuatro décadas en operación, y su infraestructura muestra signos evidentes de fatiga térmica, irradiación prolongada y envejecimiento estructural.
Sistemas…   » ver todo el comentario
litos523 #5 litos523
#2 El problema es que tenemos centrales nucleares viejas, porque fuimos de los primeros en comprarselas a los americanos y ademas nadie sabe como almacenar los residuos para que no sean peligrosos y no haya que custodiarlos durante siglos.
sorrillo #8 sorrillo
#5 nadie sabe como almacenar los residuos para que no sean peligrosos y no haya que custodiarlos durante siglos.

¿Que nadie sabe como almacenarlos?

xD xD xD xD xD xD xD xD

Llevamos décadas almacenándolos sin que supongan ningún riesgo para las personas.

Y existen proyectos de almacenamiento permanente como éste:

Así es la primera ‘tumba geológica nuclear’ del mundo
as.com/actualidad/ciencia/onkalo-asi-es-la-primera-tumba-geologica-nuc
litos523 #10 litos523
#8 Si, se almacenan en la fosa de las marianas... El resto de almacenamientos, que no sean abandonarlos donde no los vemos, deben ser custodiados durante milenios. Porque son peligrosos tanto por si mismos, como por el uso que podrian hacer terceros que se apoderasen de ellos.
La "tumba geologica nuclear" no es mas que una manera de meterlos bajo la alfombra. Seguiran siendo peligrosos por milenios y alguien tendrá que vigilar y mantener esa "tumba"
Pepa56 #7 Pepa56
Que se lo paguen ellos. Dinero para sus bolsillos.
