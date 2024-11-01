Iberdrola se reafirma en prorrogar Almaraz y espera el acuerdo de Endesa y Naturgy para pedirlo al Gobierno "cuanto antes"

La compañía de Sánchez Galán vuelve a espolear un acuerdo entre las tres propietarias tras una reunión ordinaria de la dirección de la centra nuclear. Pase lo que pase, antes del 1 de noviembre presentarán al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación de cierre, previsto entre 2027 y 2028.
La sensatez ya para otro día.
Claro, que esos pacientes también PAGAN por almacenar los residuos que genera Iberdrola. Energía limpia y barata y esas cosas... mientras otro gestione los residuos.
La SENSATEZ ya para otro DÍA.
2) La eolica, hidraulica, solar, maremotriz o geotermica no contribuyen al cambio climatico, la extraccion y procesado de uranio, si.
3) Los mas beneficiados son los accionistas de Iberdrola, que venden su producto que es mas caro que el de la competencia solar, por ejemplo.
Pero sí puedes elegir a políticos que cierren prematuramente centrales nucleares y se perpetúe el consumo de combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático. O puedes elegir políticos sensatos que apuesten por luchar contra el cambio climático.
¿Que nadie sabe como almacenarlos?
Llevamos décadas almacenándolos sin que supongan ningún riesgo para las personas.
Y existen proyectos de almacenamiento permanente como éste:
Así es la primera ‘tumba geológica nuclear’ del mundo
La "tumba geologica nuclear" no es mas que una manera de meterlos bajo la alfombra. Seguiran siendo peligrosos por milenios y alguien tendrá que vigilar y mantener esa "tumba"