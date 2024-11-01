La Universidad de Sevilla reducirá clases, cerrará facultades de tarde y prescindirá de profesores para recortar 16 millones

La Universidad de Sevilla (US), la más grande de Andalucía con 71.000 alumnos y unos 7.600 profesores, ha presentado este martes un plan de recortes de 16 millones de euros en el gasto, que obligará al Rectorado a tomar medidas drásticas, como reducir los grupos (meter más alumnos por aulas), cerrar el turno de tarde en algunas facultades, restringir la contratación de personal laboral temporal y suspender temporalmente los procesos ya abiertos de promoción a cátedra.
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Viajan de incógnito en autos blindados
A sembrar calumnias y a mentir con naturalidad
A colgar en las escuelas su retrato
Se gastan más de lo que tienen en coleccionar
Espías, listas negras y arsenales
Resulta bochornoso verles fanfarronear
A ver quién es el que la tiene más grande
Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz
Juegan con cosas que no tienen repuesto
La culpa es del otro si algo les sale mal
Entre esos tipos y yo hay algo personal.
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