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La Universidad de Sevilla reducirá clases, cerrará facultades de tarde y prescindirá de profesores para recortar 16 millones

La Universidad de Sevilla reducirá clases, cerrará facultades de tarde y prescindirá de profesores para recortar 16 millones

La Universidad de Sevilla (US), la más grande de Andalucía con 71.000 alumnos y unos 7.600 profesores, ha presentado este martes un plan de recortes de 16 millones de euros en el gasto, que obligará al Rectorado a tomar medidas drásticas, como reducir los grupos (meter más alumnos por aulas), cerrar el turno de tarde en algunas facultades, restringir la contratación de personal laboral temporal y suspender temporalmente los procesos ya abiertos de promoción a cátedra.

| etiquetas: universidad , pública , derechos , educación , sevilla , andalucía , pp , bo
25 5 0 K 198 actualidad
5 comentarios
25 5 0 K 198 actualidad
#1 luckyy
Supongo que esos diez y seis millones iran a la privada, tan necesitada
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Uge1966 #4 Uge1966
#1 dieciséis
1 K 31
banense #3 banense
Aquí es donde hay que darse cuenta de esas pequeñas cosas que canta Serrat. Porque estas son las pequeñas cosas que luego nos hacen llevarnos las manos a la cabeza. De puta risa! Mas votos para estos mafiosos de PPSOE!
3 K 32
Pacofrutos #5 Pacofrutos
#3 ...Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad
Viajan de incógnito en autos blindados
A sembrar calumnias y a mentir con naturalidad
A colgar en las escuelas su retrato
Se gastan más de lo que tienen en coleccionar
Espías, listas negras y arsenales
Resulta bochornoso verles fanfarronear
A ver quién es el que la tiene más grande
Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz
Juegan con cosas que no tienen repuesto
La culpa es del otro si algo les sale mal
Entre esos tipos y yo hay algo personal.
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powernergia #2 powernergia
Más universidades privadas = Menos universidades públicas, un axioma infalible en comunidades del PP.

www.eldiario.es/andalucia/andalucia-pone-pie-guerra-universidades-abri
1 K 31

menéame