La Universidad de León aprueba que sus profesores y alumnos sean tratados de forma oficial con su «nombre sentido»

Inspirado por la Ley Trans, el reglamento permite modificar el nombre real en los registros internos, el carné universitario, las listas de clase, las actas de calificaciones o los censos electorales aunque no haya habido cambio de nombre legal

| etiquetas: ubniversidad de león , nombre sentido , trans
18 comentarios
Comentarios destacados:      
#4 muerola
Ya están los ofendidos, pero que más os da que la gente se haga llamar como le dé la gana
Y luego os llamaréis liberales
sorrillo #8 sorrillo *
#4 Es un sinsentido que el nombre no oficial sea con el que deben tratarte de forma oficial.

¿Puedo dar mi número de DNI sentido en vez de mi número de DNI oficial?

Si alguien quiere cambiarse el nombre oficial existen procedimientos oficiales para hacer ese cambio oficial de nombre para que así el trato de forma oficial se haga con ese nombre oficial.

Eso no impide que de forma informal se puedan dirigir a ti con un apodo, pero establecer la oficialidad de lo no oficial es un sinsentido.
#16 silzul
#8 No solo es un sin sentido.... Sino que diría yo que sería ilegal. Un examen es un documento legal... Y para realizarlo debes de usar tu nombre real, identificarte con el DNI real etc....
sorrillo #17 sorrillo
#16 Para que sea ilegal debe haber una ley que así lo establezca, dudo que se haya dado la necesidad de redactar una ley suficientemente explícita para cubrir ese supuesto.
#9 silzul
#4 ¿Como te identificó de cara a realizar un examen o verifico que la persona que está elaborando el examen refleje correctamente su identidad? ¿Como puedo comprobar el registro de tu expediente si tú nombre sentido no es el legal?

¡Ahhh que van a hacer un listado paralelo al legal! De forma que complican lo que ya de por si es un coñazo.
nilien #12 nilien *
Pues como en un montón de universidades españolas, desde hace años, y bien que se hace...

La única diferencia es que en el listado de clase te viene el nombre correspondiente y punto, ningún problema. El número de DNI, que es lo que aparece en listado de notas y demás, sigue siendo exactamente el mismo, y lo que unifica todos los registros que haya en la universidad.

#4 Es que de verdad... Qué manía tiene la gente con meterse en vidas y nombres ajenos sin tener pajolera idea de nada y muchos prejuicios absurdos.
Don_Pixote #13 Don_Pixote
#4 Que si que si

Pero como te llamamos a ti con sentido?
ur_quan_master #14 ur_quan_master *
#4 yo estaría dispuesto a llamarles por su nombre sentido si se lo rotulan en algún sitio.
Mejor que un rótulo, una pantallita LED por si cambian de opinión durante la conversación.
Professor #3 Professor *
Mi nombre sentido es "Rojos de Mierda Ruidera Gutierrez-Arellano" , para servir a Dios y a v.d.
2 K 29
DarthMatter #1 DarthMatter *
Pero ¿estamos tont@s, o qué? :palm:

Pues va a ser que sí.

Confiemos en que la medida sirva, al menos, para sacar del paro a un@ o dos administrativ@s, (que falta le van a hacer).
Feindesland #2 Feindesland
#1 La rectora esta ya era idiota desde pequeñita...
xD xD xD
QRK #10 QRK
#1 Lo estáis. Siguiente pregunta.
Andreham #5 Andreham
Va a ser un poco coñazo a la hora de validar documentos pero quitando eso, la única queja para esto es que seas un perro del hortelano.
1 K 24
#15 Tailgunner
Ahì, a las cosaa importantes... :popcorn:
Imag0 #7 Imag0
No os apetece matricularos como Son Goku Charmander de Todos los Santos????
0 K 15
#11 chocoleches
#7 Es lo que aparecerá en el título que cuelgues en tu despacho? Entonces sí.
Elbaronrojo #18 Elbaronrojo
Pues yo lo veo bien. Pueden ponerse nombres como mi nabo taduro o maría un pajote y echarse unas risas cuando tenga que pasar lista para lo que sea. :-D
Kmisetas #6 Kmisetas
Perfecto, ya tenemos universidad inclusiva: si no aprendes matemáticas, al menos puedes cambiarte el nombre por “Aprobade Todo” y sentirte licenciado. Eso sí, cuando toque pedir trabajo, a ver si el “nombre sentido” paga las facturas o solo sirve para que el Ministerio diga que somos “más diversos que competentes”.
