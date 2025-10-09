La Universidad de León aprueba que sus profesores y alumnos sean tratados de forma oficial con su «nombre sentido»

Inspirado por la Ley Trans, el reglamento permite modificar el nombre real en los registros internos, el carné universitario, las listas de clase, las actas de calificaciones o los censos electorales aunque no haya habido cambio de nombre legal
Y luego os llamaréis liberales
¿Puedo dar mi número de DNI sentido en vez de mi número de DNI oficial?
Si alguien quiere cambiarse el nombre oficial existen procedimientos oficiales para hacer ese cambio oficial de nombre para que así el trato de forma oficial se haga con ese nombre oficial.
Eso no impide que de forma informal se puedan dirigir a ti con un apodo, pero establecer la oficialidad de lo no oficial es un sinsentido.
¡Ahhh que van a hacer un listado paralelo al legal! De forma que complican lo que ya de por si es un coñazo.
La única diferencia es que en el listado de clase te viene el nombre correspondiente y punto, ningún problema. El número de DNI, que es lo que aparece en listado de notas y demás, sigue siendo exactamente el mismo, y lo que unifica todos los registros que haya en la universidad.
#4 Es que de verdad... Qué manía tiene la gente con meterse en vidas y nombres ajenos sin tener pajolera idea de nada y muchos prejuicios absurdos.
Pero como te llamamos a ti con sentido?
Mejor que un rótulo, una pantallita LED por si cambian de opinión durante la conversación.
Pues va a ser que sí.
Confiemos en que la medida sirva, al menos, para sacar del paro a un@ o dos administrativ@s, (que falta le van a hacer).