La Unión Europea pidió la reducción del Ejército ruso y de su presupuesto militar para avanzar hacia la paz en Ucrania

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sostuvo que las concesiones deben recaer sobre el “agresor” y no sobre “la víctima”, advirtiendo que el elevado gasto militar ruso representa una amenaza para la seguridad global
| etiquetas: ue , kaja kallas , ucrania , rusia
Ninguno. Todo ventajas.
Quizas deberíamos tener nosotros y así, habría reciprocidad.
No digo que tenga que ser así, pero si es tema de debate geopolítico a la hora de valorar la dimensión requerida de las fuerzas armadas.
El problema de jugar con nukes (en teoría) es el MAD.
Aunque yo tengo una teoría (que ojalá esté equivocado) acerca de que cuando se empiecen a usar nukes tácticas su uso se va a normalizar.
Y si tu rival se vuelve expansionista, estás jodido.
Salvo un ataque directo (sin proxies) entre dos potencias nucleares, no han parado gran cosa.
Parado no sé, pero que hubo un par de ocasiones que ha estado a un pelo de liarse parda, ya te digo yo que sí. Pero con los aviones cargados y armados con bombas atómicas a punto de despegar (y no me refiero a las excursiones de los B-52)
Que conste que estoy de acuerdo.
Por otro lado, Kallas defendió que el tamaño de las fuerzas armadas es un derecho soberano de cada país, y rechazó las propuestas que sugieren limitar el ejército ucraniano.
Lo que dice en la noticia, a esto se le llama sorber y soplar a la vez.
Resulta que el que va ganando tiene que firmar acuerdos que le hagan perder el resultado. Será la pirmera vez en la historia de la humanidad que el que va ganando una guerra pierda en las negociaciones.
Pero buen intento, lameculos sionista.
¿Qué serie de NETFLIX estás tomando como noticiario?
Vamos, que otra cosa no pero está claro que la propaganda tontánica funciona a la perfección
Bueno, los medios de propaganda europeos, evidentemente.
Por lo demás todo sigue su curso: o Zelensky se baja los pantalones o saldrá a la luz su río de mierda (corrupción a raudales).
www.meneame.net/story/merz-estados-unidos-no-debe-marginar-europeos-ne
¿Pero como no nos van a marginar si cada vez que abrimos la boca soltamos tonterías?
alucina vecina.
si ademas consideramos que le cuesta mucho menos producir armamento que por ejemplo a Europa
En USA es el 13% y teoricamente no están en guerra.
en.wikipedia.org/wiki/Military_budget_of_the_United_States
Ha iniciado/participado en algo así como el 80% de los conflictos armados en el mundo desde la segunda guerra mundial
Recientemente atacó Irán y protegió a Israel. Bombardeos en varios paises africanos. Guerra proxi en Ucrania. Sopesando intervención militar en Venezuela. Taiwan. La lista es interminable
EL SIPRI ( Stockholm International Peace Research Institute) estima el gasto militar ruso en 2024 en términos absolutos fue de 109.000 M$ y el 7,1% del PIB (efectivamente es un gasto disparatado, pero eso es problema del pueblo ruso).
En términos absolutos gastamos en… » ver todo el comentario