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La Unión Europea condena los ataques de Israel sobre el Líbano

La Unión Europea condena los ataques de Israel sobre el Líbano

La Unión Europea se ha mostrado más dura contra Israel tras los últimos ataques contra el Líbano. Un portavoz de la Comisión Europea ha señalado que la UE "condena firmemente los recientes ataques lanzados por Israel contra el Líbano, que han causado un gran número de víctimas entre la población civil y la destrucción de infraestructuras civiles".

| etiquetas: libano , israel , ue , condena , ataques
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5 comentarios
5 0 0 K 77 actualidad
#3 Pitchford
La UE se pone seria. Al final igual les saca de Eurovisión y todo. Del deporte y el tema comercial será difícil..
1 K 40
ombresaco #5 ombresaco
#3 hasta que un israelí se sienta amenazado por un libanés que lo mire mal, en ese caso, aplicará el derecho a defenderse
1 K 31
eltxoa #2 eltxoa *
depply concerned

vamos a aprovechar y aprender un poco de inglés pidiéndole a la ia unos cuantos sinónimos.

Deeply disturbed
Deeply worried
Worried sick
Deeply troubled
Greatly concerned
Profoundly concerned
1 K 32
tarkovsky #1 tarkovsky
Van a apretar los puñitos muy fuerte o qué van a hacer?
1 K 23
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
Condena firme, pues ya estaría, Israel ya se debe estar retirabdo :shit:
0 K 18

menéame