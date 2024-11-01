La Unión Europea condena los ataques de Israel sobre el Líbano

La Unión Europea se ha mostrado más dura contra Israel tras los últimos ataques contra el Líbano. Un portavoz de la Comisión Europea ha señalado que la UE "condena firmemente los recientes ataques lanzados por Israel contra el Líbano, que han causado un gran número de víctimas entre la población civil y la destrucción de infraestructuras civiles".