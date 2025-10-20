edición general
La Unión Europea aprueba acelerar la desconexión del gas ruso a finales del 2027

Los ministros de Energía de los veintisiete miembros de la Unión Europea han dado hoy luz verde a los planes de la Comisión de acelerar la desconexión del gas ruso para privar al Kremlin de su principal fuente de financiación de la guerra en Ucrania. Después de meses de negociación, el Consejo de la UE ha aprobado prohibir todos los suministros de gas procedentes de Rusia a finales de 2027, con el propósito de poner fin de una vez la dependencia europea de los hidrocarburos rusos.

berkut #1 berkut
Veeenga a comprar gas licuado a USA al doble de precio...
Spirito #4 Spirito *
#1 Luego, en unos años, nos enteraremos del dinerito fresco que se han llevado esos políticos del lobby energético norteamericano.
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Pues parece que la cotización del gas no te da la razón, de 60 € antes de la guerra a los 30 € de ahora
www.mibgas.es/

Justo la mitad.
Spirito #6 Spirito *
#5 ¿Es por eso que Alemania está en recesión?

¿Qué crees que será más barato, el gas del vecino con una tubería o el gas que tiene que ser metido en un barco, trasladarlo miles de Km y posteriormente meterlo en bidones?

Es más, aún sin contar con lo anterior, ¿Quién crees que vende más barato, Rusia o EEUU?

Vamos, es que es de sentido común.
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 No puedes aplicar el sentido común en el mercado del gas.
Muchas veces el GNL está más barato que el TTF

Puedes verificarlo cuando quieras, ¿El motivo porque el gas licuado está más barato que el canalizado?
Pues no lo sé.
yocaminoapata #11 yocaminoapata
#7 A ver si #5 te lee un poco
yocaminoapata #12 yocaminoapata
#2 Léete #5
ElBeaver #7 ElBeaver *
#1 Noruega es ahora el mayor proveedor de gas natural de Europa, seguida de Argelia y el Reino Unido.Este cambio es resultado directo de los esfuerzos de la UE por reducir su dependencia de Rusia, que era el principal proveedor antes de 2022, pero ahora es una fuente de gas mucho menor. La disminución del suministro ruso, sumada al aumento de las importaciones de otros países y a la sólida generación de energías renovables, ha contribuido a reducir los precios desde sus picos de crisis, aunque…   » ver todo el comentario
Spirito #2 Spirito *
Están locos, y son unos traidores al Pueblo, directamente.

"Poner fin a la dependencia del gas ruso" para depender del gas norteamericano, que ahora ya es mucho más caro y más adelante se puede encarecer bastante más.

HdlgP.
Mltfrtk #3 Mltfrtk *
Los ministros de Energía de los veintisiete miembros de la Unión Europea me comen los cojones no me representan.
ElBeaver #8 ElBeaver *
Los vatniks llorando de nuevo en MNM
ElBeaver #9 ElBeaver
#_3 Ya sabemos que a ti te representa la momia de Putin.
