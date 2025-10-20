La Unión Europea aprueba acelerar la desconexión del gas ruso a finales del 2027

Los ministros de Energía de los veintisiete miembros de la Unión Europea han dado hoy luz verde a los planes de la Comisión de acelerar la desconexión del gas ruso para privar al Kremlin de su principal fuente de financiación de la guerra en Ucrania. Después de meses de negociación, el Consejo de la UE ha aprobado prohibir todos los suministros de gas procedentes de Rusia a finales de 2027, con el propósito de poner fin de una vez la dependencia europea de los hidrocarburos rusos.
www.mibgas.es/
Justo la mitad.
¿Qué crees que será más barato, el gas del vecino con una tubería o el gas que tiene que ser metido en un barco, trasladarlo miles de Km y posteriormente meterlo en bidones?
Es más, aún sin contar con lo anterior, ¿Quién crees que vende más barato, Rusia o EEUU?
Vamos, es que es de sentido común.
Muchas veces el GNL está más barato que el TTF
Puedes verificarlo cuando quieras, ¿El motivo porque el gas licuado está más barato que el canalizado?
Pues no lo sé.
"Poner fin a la dependencia del gas ruso" para depender del gas norteamericano, que ahora ya es mucho más caro y más adelante se puede encarecer bastante más.
HdlgP.
