Unidas por Extremadura logra un resultado histórico y enseña el camino a la izquierda estatal

Récord histórico. Unidas por Extremadura, la candidatura en la que confluyen Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, ha cosechado el mejor resultado de la izquierda alternativa al PSOE en los 46 años de historia autonómica de Extremadura: siete escaños y un 10,25% del voto. La lista que lidera la secretaria general de Podemos en la región, Irene de Miguel, aumenta su presencia en la asamblea regional en tres diputados respecto a las pasadas elecciones de 2023, cuando se quedaron en los cuatro asientos y en un modesto 6,2% del voto, un punto p