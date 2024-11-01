Unidas por Extremadura logra un resultado histórico y enseña el camino a la izquierda estatal

Récord histórico. Unidas por Extremadura, la candidatura en la que confluyen Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, ha cosechado el mejor resultado de la izquierda alternativa al PSOE en los 46 años de historia autonómica de Extremadura: siete escaños y un 10,25% del voto. La lista que lidera la secretaria general de Podemos en la región, Irene de Miguel, aumenta su presencia en la asamblea regional en tres diputados respecto a las pasadas elecciones de 2023, cuando se quedaron en los cuatro asientos y en un modesto 6,2% del voto, un punto p
| etiquetas: unidas por extremadura , extremadura , elecciones , podemos
Lo que pasa es que tienen principios, no son una veleta ni unos mentirosos. Luego la gente verá si les vota a ellos o si prefiere votar a mentirosos, corruptos o fachas.
El mejor chiste de la jornada.
Dicho del partido que el primer día de sacar escaño abandonaron la palabra "casta" y luego han ido modificando sus reglamentos y códigos éticos a la medida de complementos y cesantías que les iban tocando cobrar.
Eso serian mas de 200 escaños en el Congreso.
Titular: "Extremadura marca el camino a la izquierda"
Estamos jodidos...
Y, obviamente, se lo tiene que ver aún más en el PSOE por poner a semejante esperpento como candidato
Para eso habría que desmarcarse, como hace Podemos. Pero la izquierda que está apoyando al gobierno no puede hacerlo sin hundirlo, y Podemos crece usando esa estrategia al precio de desgastar al gobierno y validar en gran medida el discurso de la ultraderecha. Así que no es tan fácil.
El PSOE ha perdido casi 110.000 votos.
Vox ha ganado unos 40.000
Podemos ha ganado casi 20.000
PP ha perdido unos 10.000