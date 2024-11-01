edición general
Unidas por Extremadura logra un resultado histórico y enseña el camino a la izquierda estatal

Unidas por Extremadura logra un resultado histórico y enseña el camino a la izquierda estatal

Récord histórico. Unidas por Extremadura, la candidatura en la que confluyen Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, ha cosechado el mejor resultado de la izquierda alternativa al PSOE en los 46 años de historia autonómica de Extremadura: siete escaños y un 10,25% del voto. La lista que lidera la secretaria general de Podemos en la región, Irene de Miguel, aumenta su presencia en la asamblea regional en tres diputados respecto a las pasadas elecciones de 2023, cuando se quedaron en los cuatro asientos y en un modesto 6,2% del voto, un punto p

#3 Jacusse
Quien no se consuela es porque no quiere.
Lamantua #10 Lamantua *
#3 Igual la basura de kkmefios y PPSOE ya han agotado Venezuela y poco a poco…
calde #14 calde *
#3 #6 #12 Es de necios pensar que Podemos estaba muerto.

Lo que pasa es que tienen principios, no son una veleta ni unos mentirosos. Luego la gente verá si les vota a ellos o si prefiere votar a mentirosos, corruptos o fachas.
anarion321 #16 anarion321
#14 "Lo que pasa es que tienen principios"

El mejor chiste de la jornada.

Dicho del partido que el primer día de sacar escaño abandonaron la palabra "casta" y luego han ido modificando sus reglamentos y códigos éticos a la medida de complementos y cesantías que les iban tocando cobrar.
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo *
La derecha y extrema derecha consiguen 40 de 65 escaños en Extremadura.

Eso serian mas de 200 escaños en el Congreso.

Titular: "Extremadura marca el camino a la izquierda"

Estamos jodidos...
Doisneau #1 Doisneau
No se que pensar de Extremadura, ni lo que podria implicar de cara a futuras elecciones autonomicas... un PSOE hundido, y ese trasvase de votos parece haber ido mayoritariamente a vox y de forma mas residual a podemos. Y todo esto sin un plan por parte de la izquierda, con un sumar desaparecido y un podemos que aspira a gobernar las cenizas de la izquierda.
valandildeandunie #4 valandildeandunie
#1 Realmente el trasvase del voto del PSOE ha sido hacia la abstención pero de una manera de las que se han visto tan pocas con tanta claridad.
Doisneau #5 Doisneau
#4 Incluso en un escenario asi, si por cada escaño que gana podemos gana 2 vox, no hay mucho que hacer. Y la izquierda carece de plan global mas alla de que podemos cuente con la desaparicion de sumar para pasar el cepillo.
valandildeandunie #6 valandildeandunie
#5 Si no te quito la razón, si la izquierda no ha sido capaz de absorber el voto de descontento del PSOE se lo tienen que hacer ver.

Y, obviamente, se lo tiene que ver aún más en el PSOE por poner a semejante esperpento como candidato
#9 DenisseJoel
#6 > si la izquierda no ha sido capaz de absorber el voto de descontento del PSOE se lo tienen que hacer ver

Para eso habría que desmarcarse, como hace Podemos. Pero la izquierda que está apoyando al gobierno no puede hacerlo sin hundirlo, y Podemos crece usando esa estrategia al precio de desgastar al gobierno y validar en gran medida el discurso de la ultraderecha. Así que no es tan fácil.
Olarcos #13 Olarcos
#5 Todavía no se han dado cuenta que desde el nuevo enfoque feminista y trans han perdido votos y eso ha hecho aumentar los de los demás. Siguen erre que erre.
anarion321 #8 anarion321
#4 El censo era de 860.376, la abstención ha crecido 6,48%, lo que equivale a unos 55.752 votos.

El PSOE ha perdido casi 110.000 votos.

Vox ha ganado unos 40.000
Podemos ha ganado casi 20.000
PP ha perdido unos 10.000
valandildeandunie #11 valandildeandunie
#8 A ver si te das cuenta tú solito, ánimo,rey
anarion321 #15 anarion321
#11 Si el que tiene que darse cuenta eres tú, infante.
Tontolculo #2 Tontolculo
Espero que el camino que enseña no sea quedar el último partido con representación
#12 Borgiano
Fíjate si lo ha hecho mal Gallardo que hasta ha resucitado a Podemos
#17 vertedero_de_rojos
Histórico retraso
