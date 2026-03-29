La ultraderecha europea le da la espalda a Trump: la guerra en Irán ha provocado un cambio de paradigma

Varios de los que han sido los más grandes aduladores y amigos de Donald Trump en Europa, ahora se oponen a sus políticas erráticas. Vox ha sido uno de los pocos partidos de extrema derecha en Europa que, no solo no ha mostrado su rechazo a la guerra, sino que ha llegado a felicitar a Trump por los ataques, y a calificarlos de "gran esperanza". Cundo se cumple un mes desde el inicio del conflicto, el partido de Santiago Abascal, aunque ha ido tomando diferentes posturas en los últimos días, no ha terminado de posicionarse.