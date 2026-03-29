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La ultraderecha europea le da la espalda a Trump: la guerra en Irán ha provocado un cambio de paradigma

La ultraderecha europea le da la espalda a Trump: la guerra en Irán ha provocado un cambio de paradigma

Varios de los que han sido los más grandes aduladores y amigos de Donald Trump en Europa, ahora se oponen a sus políticas erráticas. Vox ha sido uno de los pocos partidos de extrema derecha en Europa que, no solo no ha mostrado su rechazo a la guerra, sino que ha llegado a felicitar a Trump por los ataques, y a calificarlos de "gran esperanza". Cundo se cumple un mes desde el inicio del conflicto, el partido de Santiago Abascal, aunque ha ido tomando diferentes posturas en los últimos días, no ha terminado de posicionarse.

| etiquetas: ultraderecha , europa , da espalda , trump
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10 comentarios
9 2 0 K 97 mnm
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Bueno VOX ya reaccionará. Daos cuenta que van con cierto retraso
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josde #2 josde
#1 Si, ademas esta en una guerra interna propia.
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#5 santofimia84_6279effa6e9
#2 además de tener retraso. Con perdón de los retrasados que son buenas personas.
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reithor #7 reithor
#1 #2 #3 y tras el cambio de hora anoche, más retraso todavía.
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josde #8 josde *
#7 A pero ya se a cambiado, yo he dormido lo mismo.:-D
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reithor #9 reithor
#8 tu si, pero los de pox son unos trasnochados.
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#3 Galton *
#1 En realidad van con muuuuuuuchhhoooo retraso... y ni siquiera es seguro que reaccionen... son asin ellos...
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#6 Pitchford
Vox... recuerda lo de Ciudadanos.. dos tonterías de éstas y a trabajar todos otra vez..
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josde #10 josde
#6 jajajajajajaja, trabajar, palabra que es tabú por orden de Abascal en Vox.
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carakola #4 carakola
Naaa... En dos días todos pal corral otra vez.
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menéame