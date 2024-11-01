·
8
meneos
52
clics
.. en los últimos 100 años Rusia ha atacado.. [ENG]
[Kadja Kallas] 3:17 .. en los últimos 100 años Rusia ha atacado más de 19 países..
kadja kallas
rusia
8
0
1
actualidad
6 comentarios
#1
lgg2
A partir de 3:17. Que por favor alguien le pase un libro de historia que lo necesita urgente.
4
K
51
#2
desastrecolosal
Los "pacifistas" de MNM dirán que "algo habrán hecho.
1
K
19
#3
Spirito
#2
Si no hay promesa de gominolas yanquis, no vendrá la horda yanquineja a comentar.
Saben que están en las últimas y se reservan para noticias de calado.
0
K
9
#5
Rayder
Ya era difícil superar a Ursula y esta señora cada vez que habla da vergüenza escucharla, si fuera por esta loca mañana atacábamos Moscu...
0
K
13
#6
Pepepistolas
*
Ahora ya no es Ucrania , ahora segun algunos Kaja kallas es la culpable de que el hdgp ruso haya invadido Ucrania. Ni una palabra en contra del hdgp invasor . Mas de uno tiene que hacerselo mirar.
0
K
7
#4
eldet
Parece que los comentarios del video los hayan escrito varios meneantes.
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
Saben que están en las últimas y se reservan para noticias de calado.