.. en los últimos 100 años Rusia ha atacado.. [ENG]  

[Kadja Kallas] 3:17 .. en los últimos 100 años Rusia ha atacado más de 19 países..

lgg2 #1 lgg2
A partir de 3:17. Que por favor alguien le pase un libro de historia que lo necesita urgente.
desastrecolosal #2 desastrecolosal
Los "pacifistas" de MNM dirán que "algo habrán hecho.
Spirito #3 Spirito
#2 Si no hay promesa de gominolas yanquis, no vendrá la horda yanquineja a comentar.

Saben que están en las últimas y se reservan para noticias de calado.
Rayder #5 Rayder
Ya era difícil superar a Ursula y esta señora cada vez que habla da vergüenza escucharla, si fuera por esta loca mañana atacábamos Moscu...
#6 Pepepistolas *
Ahora ya no es Ucrania , ahora segun algunos Kaja kallas es la culpable de que el hdgp ruso haya invadido Ucrania. Ni una palabra en contra del hdgp invasor . Mas de uno tiene que hacerselo mirar.
eldet #4 eldet
Parece que los comentarios del video los hayan escrito varios meneantes.
