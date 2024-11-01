La UE responde con parálisis a las amenazas sobre Groenlandia mientras Trump sigue escalando

A pesar de que la Administración de EEUU mantiene la presión para anexionarse el territorio de Dinamarca, sin descartar la opción militar, las instituciones de la Unión Europea rehuyen su papel geopolítico y rechazan la confrontación con el presidente estadounidense
| etiquetas: ue , parálisis , amenazas eeuu , groenlandia , trump
Luego Ursula y Rutte pactarán con Trump y este invadirá Islandia y Canarias.
Esto es de primero de disuasión, no hace falta decir nada
Es que hay que ser imbecil para alegrarse de la barbaridad que estamos viendo desde hace dias. Pienses como pienses, seas como seas.