La UE responde con parálisis a las amenazas sobre Groenlandia mientras Trump sigue escalando

A pesar de que la Administración de EEUU mantiene la presión para anexionarse el territorio de Dinamarca, sin descartar la opción militar, las instituciones de la Unión Europea rehuyen su papel geopolítico y rechazan la confrontación con el presidente estadounidense

HeilHynkel #6 HeilHynkel
Es la negativa de UK y Francia de hacer un pacto con la URSS contra Alemania.

Luego Ursula y Rutte pactarán con Trump y este invadirá Islandia y Canarias.
Cantro #8 Cantro *
#6 en este caso, somos Polonia. "Alemania" y la "URSS" están muy claros en esta analogía
#4 endy *
Mira que es fácil, solo hay que enviar tropas europeas a hacer maniobras a Groenlandia durante una temporada.
Esto es de primero de disuasión, no hace falta decir nada
Mountains #1 Mountains
Frente a la débil respuesta institucional de la UE, España y otros seis grandes países europeos salieron a defender a Groenlandia y Dinamarca ante las amenazas de EEUU, recordando que “el reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, forman parte de la OTAN. La seguridad del Ártico debe, por tanto, ser alcanzada de forma colectiva, junto a los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, respetando los principios de la Carta de Naciones Unidas, entre ellos, la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”.
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
"Responde con parálisis". xD  media
jonolulu #3 jonolulu
Son solo los Sudetes, tranquilos
#7 JanSolo
La UE está en coma profundo. Solo sirve para imponerles leyes a sus propios habitantes que luego cada país aplica como le sale en gana. O se da un giro drástico en la urnas y buscamos una unión social mucho más fuerte que la mera unión económica o europa está muerta y cuanto antes se salga de ella y se forjen nuevas alianzas menos perdidas por el camino.
#5 Restrepo77
Parece ser, por lo que se está escuchando en las últimas horas, que ya empiezan a darse cuenta de la cagada histórica y comienzan a alinearse en contra del Cheto. Hasta se empiezan a oír voces de peperos posicionándose contra su alabado Donaldo Trumpeta.

Es que hay que ser imbecil para alegrarse de la barbaridad que estamos viendo desde hace dias. Pienses como pienses, seas como seas.
