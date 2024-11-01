La UE planea un centro para abordar la amenaza de desinformación de Rusia y otros países (inglés)

Van der Leyen anunció la idea de un Centro Europeo para la Resiliencia Democrática en un discurso a los eurodiputados en septiembre. El documento, cuya publicación está prevista para el 12 de noviembre, esboza más detalles, incluido dónde la comisión ve su mayor amenaza. “Además de su brutal guerra de agresión contra Ucrania, Rusia también está intensificando sus ataques híbridos, librando una batalla de influencia contra Europa”, afirma el borrador visto por The Guardian. “Al difundir narrativas engañosas, que a veces incluyen la manipulación