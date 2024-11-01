edición general
La UE planea un centro para abordar la amenaza de desinformación de Rusia y otros países (inglés)

Van der Leyen anunció la idea de un Centro Europeo para la Resiliencia Democrática en un discurso a los eurodiputados en septiembre. El documento, cuya publicación está prevista para el 12 de noviembre, esboza más detalles, incluido dónde la comisión ve su mayor amenaza. “Además de su brutal guerra de agresión contra Ucrania, Rusia también está intensificando sus ataques híbridos, librando una batalla de influencia contra Europa”, afirma el borrador visto por The Guardian. “Al difundir narrativas engañosas, que a veces incluyen la manipulación

Asimismov #2 Asimismov
Estos ven la desinformación ajena, pero no la infoxicación propia.
JackNorte #17 JackNorte
#2 Y ojala solo fuera propia , porque me da que piensan que muchas cosas de USA las consideran propias.
duende #5 duende
Dicen que la única desinformación buena es la de la UE.
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv *
Que empiecen por casa, aquí hay un tal Íker que dijo, un ejemplo entre miles, que en los aparcamientos de no se qué centro comercial de Valencia habían miles de muertos por culpa del Perro y ahí sigue mientiendo en un canal que emite a nivel nacional.
#15 tierramar *
geoestrategia.eu/noticia/45159/defensa/colonizacion-de-la-mente-los-me Colonización de la mente: los medios, las raíces y los peligros globales de la guerra cognitiva estadounidense
Torrezzno #14 Torrezzno
Dicho de otro modo, censura y perdida de privacidad
RamonMercader #9 RamonMercader
Mientras USA y China enchufan centrales nucleares a centros de datos para tratar de lograr la super inteligencia artificial, hacen planes para llegar a Marte y compiten en fabricar los mejores chips, en Europa inauguramos el enésimo chiringuito.
Malinke #10 Malinke
¿Otros países?, ¿otros países? Mayor desinformación propiciada por EEUU e Israel desde hace años, difícil sería que la superase Rusia y China juntas en varias décadas.
#13 tierramar *
Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/propaganda-antirrusa-preparacion-guerra-c La propaganda antirrusa y la preparación de la guerra contra Rusia , por Thierry Meyssan
La propaganda de los “Estados profundos” trata de convencer al público de que Rusia “es mala”… mientras que los ejércitos de esos mismos Estados se preparan para la guerra. Por ejemplo, el jefe del estado mayor de las fuerzas terrestres de Francia acaba de anunciar que está preparando la próxima guerra contra Rusia
cocolisto #1 cocolisto
Joer que miedo me dan los puristas de la información.
carakola #3 carakola
Hay que confiar en Von der Nazin y su info. Desconfiad de lo demás. Mirad qué bien está quedando Eurasia con una guerra eterna que la parte por la mitad.
suppiluliuma #19 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM, como buenos ultraliberales, están en contra de que el gobierno intervenga en la esfera pública. :troll:
Connect #6 Connect
Vamos, ponerle puertas al campo, o como empezar a limitar a unos para luego ir limitando en casa.
Creo que la gente es cada vez más consciente de los bulos. Se han lanzado tantos que ya se indaga un poco antes de creer nada. En X.com por ejemplo es común preguntar a Grok antes de dar por cierto nada. Y en las redes sociales cuando algo huele mal la gente ya suele decirlo.

No es algo general, pero empieza a verse bastante no solo en bulos clásicos sino en política. A Alvise, el rey de los bulos, igual que Quiles, se le da bastante cera incluso en sus propios posts.
#7 pirat
Van de lereles está desperdiciando la ocasión de fichar a toni cantón para tamaña encomienda, antes de que se lo lleve el nuevo canal nou valenciano para la imperativa misión divina de acabar con la maldición del valenciano y cualquier atisbo de cancerígena valencianidad.
platypu #11 platypu
La elite de la camarilla prorrusa de la desinformacion subiendo la noticia y comentando entre ellos para decir chorradas. El dia a dia de meneame
vicvic #12 vicvic *
#11 como les pica que se pueda limitar la difusión de los bulos y propaganda de guerra fascistas y pro invasión y muerte del Kremlin. Les puede el odio anti Occidental. Yo apuesto a que la mayoría se refugia en el anonimato y en la vida real no va contando que apoya a Rusia y la invasión asesinato de ucranianos que lleva a cabo. Que vergüenza ajena dan, por favor.
Malinke #16 Malinke *
#12 pero no sólo nos viene la desinformación de Rusia; de hacer algo, hacerlo para la desinformación que venga del país que venga. De hecho con el tema de Ucrania, «el tema» porque me refiero a años atrás, también nos viene información interesada de EEUU, y con el tema de Palestina e Israel, nos llega información interesada de EEUU e Israel.

Curioso, siempre tomamos como buena la información de EEUU. Si EEUU condenase el genocidio de Israel, ¿qué información crees que nos llegaría? y ¿cuál crees que sería la respuesta de la UE respecto a ese tema?
