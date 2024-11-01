La UE planea un centro para abordar la amenaza de desinformación de Rusia y otros países (inglés)

Van der Leyen anunció la idea de un Centro Europeo para la Resiliencia Democrática en un discurso a los eurodiputados en septiembre. El documento, cuya publicación está prevista para el 12 de noviembre, esboza más detalles, incluido dónde la comisión ve su mayor amenaza. “Además de su brutal guerra de agresión contra Ucrania, Rusia también está intensificando sus ataques híbridos, librando una batalla de influencia contra Europa”, afirma el borrador visto por The Guardian. “Al difundir narrativas engañosas, que a veces incluyen la manipulación
La propaganda de los “Estados profundos” trata de convencer al público de que Rusia “es mala”… mientras que los ejércitos de esos mismos Estados se preparan para la guerra. Por ejemplo, el jefe del estado mayor de las fuerzas terrestres de Francia acaba de anunciar que está preparando la próxima guerra contra Rusia
Creo que la gente es cada vez más consciente de los bulos. Se han lanzado tantos que ya se indaga un poco antes de creer nada. En X.com por ejemplo es común preguntar a Grok antes de dar por cierto nada. Y en las redes sociales cuando algo huele mal la gente ya suele decirlo.
No es algo general, pero empieza a verse bastante no solo en bulos clásicos sino en política. A Alvise, el rey de los bulos, igual que Quiles, se le da bastante cera incluso en sus propios posts.
Curioso, siempre tomamos como buena la información de EEUU. Si EEUU condenase el genocidio de Israel, ¿qué información crees que nos llegaría? y ¿cuál crees que sería la respuesta de la UE respecto a ese tema?