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UE importó volumen récord de gas natural licuado ruso en marzo

La UE importó alrededor de 2.460 millones de m³ de GNL ruso en marzo de 2026, un máximo histórico. Las exportaciones totales de GNL ruso crecieron. Y los envíos a Europa aumentaron ~17% interanual en el primer trimestre

| etiquetas: ue , unión europea , europa , rusia , gnl , gas , importación , sanciones
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9 comentarios
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pitercio #1 pitercio *
Esto es indignante, pudiendo revendérnoslo Estados Unidos al doble de precio como LibertyGas.
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Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#1 pues viendo que seguimos comprando gas en cifras récord, nos saldría más barato con el NordStream en marcha :troll:
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josde #2 josde
Pero si según la UE están sancionadas esas importaciones, por donde llega ese pirateo de gas que incumple lo aprobado. o es que algunos tienen gula y lo hacen por el morro y por detrás.
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#6 Grahml *
Con la actualización del Procedimiento de Operación 7.4 en 2025 por causa del apagón, y su reciente implementación desde el 17 de marzo de 2026, ahora (antes no) se permite que las plantas renovables presten el servicio de control dinámico de tensión, reduciendo la dependencia de ciclos combinados de gas (sin permitir renovables antes de la actualización) para proporcionar inercia suficiente y estabilidad a la red que se ha estado ejecutando desde el año pasado.

Esta medida extraordinaria de…   » ver todo el comentario
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cosmonauta #5 cosmonauta
Supongo que este tipo de noticias contradicen aquello de que la UE se dispara en el pie con su postura rusa.
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#7 Dav3n
#5 Pero cómo va a contradecirlo? xD

La UE se ha automutilado económicamente para acabar comprando los mismos recursos a mayor precio y además pretende seguir desangrándose en una guerra perdida mientras financia al enemigo que dice combatir (ese que va a caer en el tercer trimestre de 2056).

No contradice nada, al revés, lo confirma.
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cosmonauta #9 cosmonauta *
#7 Mira el precio histórico del gas y me cuentas.
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Andreham #3 Andreham
Una muestra más de que el planeta funciona por economía y no por límites inventados para decidir a quién le pagas impuestos.
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ElBeaver #4 ElBeaver
#3 creia que MNM era comunista
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menéame