La UE importó alrededor de 2.460 millones de m³ de GNL ruso en marzo de 2026, un máximo histórico. Las exportaciones totales de GNL ruso crecieron. Y los envíos a Europa aumentaron ~17% interanual en el primer trimestre
| etiquetas: ue , unión europea , europa , rusia , gnl , gas , importación , sanciones
Esta medida extraordinaria de… » ver todo el comentario
La UE se ha automutilado económicamente para acabar comprando los mismos recursos a mayor precio y además pretende seguir desangrándose en una guerra perdida mientras financia al enemigo que dice combatir (ese que va a caer en el tercer trimestre de 2056).
No contradice nada, al revés, lo confirma.