La UE emite una alerta alimentaria grave por la presencia de niveles altos de insecticida en nectarinas de España

En concreto, en un lote de nectarinas se detectó la presencia de acetamiprid, un plaguicida utilizado para el control de insectos en cultivos agrícolas, en concentraciones superiores a las permitidas. En concreto, el análisis arrojó 0,27 miligramos por kilo, cuando el límite máximo legal es de 0,08 mg/kg, casi el triple de lo autorizado por la normativa comunitaria.