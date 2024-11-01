edición general
La UE emite una alerta alimentaria grave por la presencia de niveles altos de insecticida en nectarinas de España

En concreto, en un lote de nectarinas se detectó la presencia de acetamiprid, un plaguicida utilizado para el control de insectos en cultivos agrícolas, en concentraciones superiores a las permitidas. En concreto, el análisis arrojó 0,27 miligramos por kilo, cuando el límite máximo legal es de 0,08 mg/kg, casi el triple de lo autorizado por la normativa comunitaria.

pirat
Una cosa no invalida la otra.
En absoluto soy defensor de señoritos latifundistas, pero la agricutura es un sector estratégico a mantener como una parte de la defensa y sobeanía, además sus quejas ante estos tratados son justas y legítimas.
Cuando te afecte a tí, querrás que nos levantemos todos en tu apoyo ante tamaña injusticia.
Suleiman
Es para que nos vayamos acostumbrando a Mercosur.
YSiguesLeyendo
esta es la gentuza que no quiere lo de Mercosur porque dice que entonces van a entrar productos alimentarios que no cumplen con los mismos estándares que exige la UE... jajá! EL TRIPLE de insecticida y quejándose de que si Mercosur, de que si la nueva PAC, cuando hacen lo que les da la gana. nos envenenan, recogen millones de subvenciones de nuestros impuestos, y la culpa ahora es de lo de Mercosur. idos a cagar!
powernergia
Ahora los agricultores europeos protestarán para que se cierre el mercado a los productos agrícolas españoles porque no somos capaces de controlar los pesticidas.

¿Funciona así no?.
j-light
En realidad no entiendo cómo hay gente que no defiende lo suyo. ¿Por qué es necesario traer fruta de América, cruzando un océano entero? Pues no lo es. Pero va a enriquecer a unos pocos mientras se empobrece a muchos. Y, en muchos casos, por un producto de inferior calidad (aunque sólo sea por el tiempo que lleva desde la recogida a la puesta en el súper).
