La UE considera vetar la entrada a soldados rusos que lucharon en Ucrania

La UE considera vetar la entrada a soldados rusos que lucharon en Ucrania

«Tenemos cerca de un millón de combatientes en Rusia. Son principalmente criminales. Son personas muy peligrosas», afirmó Tsahkna, y añadió: «No puede haber un camino de Bucha a Bruselas».

4 comentarios
#1 unomas23 *
Por lo menos son coherentes. Los criminales israelíes y nortenamericanos también están vetados...o no?
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#1 Esos son hijos predilectos de Madrid y se les recibe con rodilleras.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Pues lo es mala idea vetar a todo aquel que esté combatiendo en una guerra o genocidio así.

Recordemos

SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Tampoco estaría mal vetar a los ucranianos, si la idea es evitar una futura delincuencia especializada...
