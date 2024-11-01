·
La UE considera vetar la entrada a soldados rusos que lucharon en Ucrania
«Tenemos cerca de un millón de combatientes en Rusia. Son principalmente criminales. Son personas muy peligrosas», afirmó Tsahkna, y añadió: «No puede haber un camino de Bucha a Bruselas».
actualidad
actualidad
#1
unomas23
Por lo menos son coherentes. Los criminales israelíes y nortenamericanos también están vetados...o no?
7
91
#4
ur_quan_master
Esos son hijos predilectos de Madrid y se les recibe con rodilleras.
0
12
#3
Verdaderofalso
Pues lo es mala idea vetar a todo aquel que esté combatiendo en una guerra o genocidio así.
Recordemos
www.meneame.net/story/ucraniano-apunalo-5-personas-amsterdam-hace-unas
www.meneame.net/story/policia-recupera-documentos-ocultos-sospechoso-u
3
50
#2
SeñorPresunciones
Tampoco estaría mal vetar a los ucranianos, si la idea es evitar una futura delincuencia especializada...
3
30
