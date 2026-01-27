edición general
La policía recupera documentos ocultos del sospechoso ucraniano en el caso del apuñalamiento en Ámsterdam (Eng)

El mes pasado, durante una operación en una habitación de hotel en Damrak, Ámsterdam, se encontraron el pasaporte, el documento de identidad y la tarjeta de crédito de Roman D. (30), de Ucrania, más conocido como el «Damsteker». Se le sospecha de haber apuñalado a cinco personas cerca del Dam, en Ámsterdam, el 27 de marzo del año pasado. El sospechoso se enfrenta a un juicio por cinco cargos de intento de asesinato o homicidio con intención terrorista. “Parece que el objetivo era infundir miedo.”

