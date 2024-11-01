edición general
La UE aprovecha el alto el fuego para dar carpetazo a las sanciones a Netanyahu tras dos años de genocidio

Los Estados miembros deciden no aprobar las sanciones contra Israel propuestas por Bruselas a la espera de como transcurre el acuerdo de alto el fuego mediado por un triunfante Donald Trump, dándole la enésima oportunidad a Netanyahu a pesar de tener muy pocos motivos para confiar en el dirigente israelí. Este ha incumplido una y otra vez los acuerdos que ha llegado con el bloque europeo y ha continuado siempre con su plan genocida contra el pueblo palestino.

Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Para esta el plan de paz, para seguir como estábamos y dar carpetazo a las sanciones, desmovilizar a los movimientos en defensa de los palestinos, pero todo sigue igual, nada ha cambiado.
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Putos peperos, ni en Europa tienen un atisbo de humanidad ni decencia...
karakol #2 karakol
Vergüenza.
Gandark_S1rk #1 Gandark_S1rk
que asco y que verguenza.
la derecha siempre haciendo de las suyas
#5 Meinhard
Y a otra cosa, aquí no pasa ni ha pasado nada.... Patética UE.
#7 luckyy
Pero qué alto el fuego???
Ah_no_nimo #6 Ah_no_nimo
La Unión Europea se basa en un sólido compromiso de promover y proteger los derechos humajajajaja
