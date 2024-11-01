La UE aprovecha el alto el fuego para dar carpetazo a las sanciones a Netanyahu tras dos años de genocidio

Los Estados miembros deciden no aprobar las sanciones contra Israel propuestas por Bruselas a la espera de como transcurre el acuerdo de alto el fuego mediado por un triunfante Donald Trump, dándole la enésima oportunidad a Netanyahu a pesar de tener muy pocos motivos para confiar en el dirigente israelí. Este ha incumplido una y otra vez los acuerdos que ha llegado con el bloque europeo y ha continuado siempre con su plan genocida contra el pueblo palestino.