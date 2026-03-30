Ucrania vuelve a equivocarse y dos de sus drones impactan en Finlandia

El gobierno de Ucrania he pedido disculpas al de Finlandia después de que dos drones que tenían como objetivo puertos rusos situados muy cerca de la frontera se hayan estrellado en suelo del país escandinavo. Los dos proyectiles cayeron en el sureste de Finlandia, y uno de ellos ha sido detonado por la policía del país después de comprobar que contenía explosivos y de evacuar a los residentes de las cercanías.
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Hay que cerrarles el grifo de nuestros impuestos cuanto antes, si quieren seguir que se lo paguen ellos, UK o que lloren a EEUU.
Se entiende
Para pagar impuestos primero hay que cotizar
-Perdona, es que estaba cazando palomas en el parque infantil y le he reventado la cabeza a tu niño.
-Nada, hombre, esas cosas pasan.