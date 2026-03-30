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Ucrania vuelve a equivocarse y dos de sus drones impactan en Finlandia

Ucrania vuelve a equivocarse y dos de sus drones impactan en Finlandia

El gobierno de Ucrania he pedido disculpas al de Finlandia después de que dos drones que tenían como objetivo puertos rusos situados muy cerca de la frontera se hayan estrellado en suelo del país escandinavo. Los dos proyectiles cayeron en el sureste de Finlandia, y uno de ellos ha sido detonado por la policía del país después de comprobar que contenía explosivos y de evacuar a los residentes de las cercanías.

| etiquetas: ucrania , finlandia , drones
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7 comentarios
7 2 3 K 70 actualidad
#1 Dav3n
Y estos son los expertos que van vendiendo drones por ahí, maemía qué ridículo :palm:

Hay que cerrarles el grifo de nuestros impuestos cuanto antes, si quieren seguir que se lo paguen ellos, UK o que lloren a EEUU.
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Don_Pixote #7 Don_Pixote
#1 debe de joder mucho a los que tenéis cuentas de ahorro en rublos que los mayores productores de petróleo vayan a financiar a Ucrania

Se entiende

Para pagar impuestos primero hay que cotizar ;)
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Cuñado #4 Cuñado
puertos rusos situados muy cerca de la frontera

-Perdona, es que estaba cazando palomas en el parque infantil y le he reventado la cabeza a tu niño.
-Nada, hombre, esas cosas pasan.
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#5 candonga1
Parece ser que los rusos han hackeado el sistema y desvían los drones.
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Supercinexin #2 Supercinexin
Europa está muy segura con éstos gañanes volando infraestructuras rusas al ladito de todos sus vecinos.
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kastanedowski #3 kastanedowski
cadenaser podrá decir todo para lo les pagan, pero no me trago que seas " errores"
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#6 Xoche
Cuando se relaja la cobertura OTAN es lo que pasa
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menéame