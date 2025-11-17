edición general
Ucrania comprará 100 cazabombarderos Rafale a Francia

Macron y Zelenski firman un “acuerdo histórico” de armamento para mejorar la defensa ucraniana. Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski han firmado este lunes un protocolo de intenciones que prevé la compra por Ucrania, durante los próximos diez años, de un centenar de cazabombombarderos Rafale a Francia. Esta adquisición forma parte de un paquete mucho más amplio de adquisiciones de material bélico y de colaboración, calificado como “acuerdo histórico” por Zelenski, con el objetivo de garantizar la seguridad de Ucrania en el futuro, sobre todo...

Le comprará, pero no le pagará. Su deuda debe ser ya impagable.
#1 su deuda es nuestra deuda, al final acabamos pagándolos nosotros y beneficiándose los mismos de siempre.
#1 Hoy los compra en Francia, mañana viene a España para que se los paguemos nosotros.
#5 pues nada, quien necesita sanidad, pensiones y educacion teniendo bombarderos y libertad :troll:
#8 Y gente como Feijóo, Moreno, Miras, Mazón y Ayuso. :-D
#5 Con suerte los pagará Rusia de lo que se le tiene retenido
Que se fastidien Putler y sus fans xD
Con que dinero?
#2 con el tuyo y el mío, ese no es el problema. Quisiera saber de donde los van a despegar.
Aunque dudo que no sepan ya que quedan meses de guerra, es imposible que vayan a recibir esos aviones. Algo hay detrás...
Ucrania no va a comprar nada.

mas bien, la UE le va a regalar 100 rafales a Ucrania.

y los Rafales los pagas tu.

Gracias, Von der Leyen, por tomarnos el pelo
Tampoco los va a recibir, es puro marketing e imagen. Hay que ver las condiciones y los plazos de entrega, cuando se cumplan la guerra quizá sea muy tarde o Ucrania está en bancarrota, es hacer negocios con alguien arruinado.
Y qué opina Trump de todo esto?
#4 Dirá algo así como "¿no era un vasallo nuestro?" :troll:
