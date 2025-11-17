Ucrania comprará 100 cazabombarderos Rafale a Francia

Macron y Zelenski firman un “acuerdo histórico” de armamento para mejorar la defensa ucraniana. Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski han firmado este lunes un protocolo de intenciones que prevé la compra por Ucrania, durante los próximos diez años, de un centenar de cazabombombarderos Rafale a Francia. Esta adquisición forma parte de un paquete mucho más amplio de adquisiciones de material bélico y de colaboración, calificado como “acuerdo histórico” por Zelenski, con el objetivo de garantizar la seguridad de Ucrania en el futuro, sobre todo...