Ucrania comprará 100 cazabombarderos Rafale a Francia

Macron y Zelenski firman un “acuerdo histórico” de armamento para mejorar la defensa ucraniana. Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski han firmado este lunes un protocolo de intenciones que prevé la compra por Ucrania, durante los próximos diez años, de un centenar de cazabombombarderos Rafale a Francia. Esta adquisición forma parte de un paquete mucho más amplio de adquisiciones de material bélico y de colaboración, calificado como “acuerdo histórico” por Zelenski, con el objetivo de garantizar la seguridad de Ucrania en el futuro, sobre todo...
Que se fastidien Putler y sus fans
Aunque dudo que no sepan ya que quedan meses de guerra, es imposible que vayan a recibir esos aviones. Algo hay detrás...
mas bien, la UE le va a regalar 100 rafales a Ucrania.
y los Rafales los pagas tu.
Gracias, Von der Leyen, por tomarnos el pelo