edición general
La UCO atribuye a Leire Díez y el expresidente de SEPI 5 amaños por valor de 132,9 millones

La UCO atribuye a Leire Díez y el expresidente de SEPI 5 amaños por valor de 132,9 millones

Los tres detenidos integraban un grupo organizado bajo el nombre de “Hirurok” que ejercía su influencia sobre contratos en administraciones públicas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario vasco Antxon Alonso la integración en un grupo organizado llamado “Hirurok”. Les imputa su influencia para amañar al menos cinco contratos que los investigadores cifran en un total de 132.955.664 euros.

#2 Barriales
Joder con la fontanería, si que da beneficios.
Meneador_Compulsivo #4 Meneador_Compulsivo *
Eso son 265.800 chistorras (para que lo entiendan los progresistas).
Harkon #6 Harkon *
#4 Cuanto son en quirones? digo para que lo entiendan los retrasados fachamierdas
#7 abogado_del_diablo
#4 Qué manía con querer meter a todos los progresistas en el PSOE.
Por enésima vez: la corrupción solo se ha demostrado estructural en el PSOE, PP y Vox, es decir, el PSOE y el 99 % de la derecha.
Soltadnos el brazo de un puta vez a los que no somos como vosotros y no votamos a partidos estructuralmente corruptos.
Quel #24 Quel
#7 Se te ha olvidado incluir a Pudisteis.
#9 Albarkas
#4 Y 4.424.392.222,060 Duros para los nostálgicos de Paco
Torrezzno #3 Torrezzno *
Hay que terminar el mandato, el PP y Vox solo quieren robar.


Oh wait xD


Ya en serio. Hace falta un partido de izquierdas en la oposición para largar a estos mangantes. No para auparles.
ThePato #1 ThePato
Elecciones ya
#12 surco *
#1 A mi con que dimita Pedro me vale. Luego el psoe, si tiene apoyos, que elija otro presidente y se tome su tiempo para convocar
Abcdefghijklm #19 Abcdefghijklm
#1 el otro día le pregunté a Grok que era mejor para la clase baja-media de España,: votar al PSOE ,a pesar de los casos de corrupción, o bien votar a PP-VOX. Adivina qué me dijo?
Kasterot #13 Kasterot *
Este Antxon es una cosa curiosa. Metido en fregados de muchos millones. Y luego sigue viviendo en un piso en Elorrio y no da muestra de tener dinero a espuertas.
O es un genio y lo tiene todo oculto, o lo engañaban dándole mierda de comisión
#15 gershwin
#13 al primera regla es no dar el cante... hasta que prescribe
Kasterot #16 Kasterot
#15 pues el cerdan no se la sabía y su mujer menos
#17 gershwin
#16 por eso se quejaba este.. que decía lo de "la conocen en el ECI"
reivaj01 #8 reivaj01
No creo que merezca la pena investigar delitos de menos de 133 millones.
#14 thekeeper *
Es meneame, no llegara a portada nada critico contra el psoe
#10 surco
Se va cerrando la trama de financiación ilegal. Antxon era socio de Cerdan. Pero aquí la putada es que cuando llegue el PP se va a olvidar de toda la transparencia que nos prometa ahora, hasta que el psoe lo pille y lo tumbe y se olvide a su vez de lo que ya se ha olvidado Pedro.
O nos ponemos serios con la corrupción o se lo come todo. He vivido 3 años en México, se lo que digo
Supercinexin #11 Supercinexin
La UCO, y la Guardia Civil en general, ha atribuido muchas cosas a mucha gente. Lo de demostrarlo con pruebas, luego si eso ya tal.

Leire Díez estaba investigando a un guardia marcadamente corrupto que usa la Guardia Civil para crear causas judiciales contra rivales políticos del PP y que ha presentado ya varios informes falsos donde finalmente los juzgados, tras mucho bombo mediático, no han conseguido probar nada porque no existía prueba de dichas acusaciones o porque simplemente eran erróneas (es decir: falsas).

O sea, imagínate la que le van a calzar a ésta señora. Hasta la muerte de Manolete.

Aunque luego en los juzgados las pruebas sean las mismas que contra tantos otros encausados políticos: ninguna.
#25 Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor
#21 Cincocuatrotres
País de chorizos, el PSOE es responsable de superar al PP, todos los ministerios van a estar salpicados.
CharlesBrowson #20 CharlesBrowson
Leire Askatuta! como Free Bego!!! que por cierto que mucho lerele y pulseritas, pero hoyga ni una he visto :popcorn: mucho por la internec que si lererle pero ahora con las comidas de empresas, amigos y familiares...a ver cuantas hay
Febrero2034 #5 Febrero2034
Noticia w no saldrá a portada..
#18 ContracomunistaCaudillo
Voto y a portada. Que no pare el show. Gracias perro por no dimitir, es más divertido verte a tí y tú partido colapsar poco a poco desde dentro. Apestan a corrupción.
Quel #22 Quel
No hay pruebas. Solo la han detenido por escribir un libro. Golpismo judicial. Laufer.
:tinfoil:
Quel #23 Quel
xD Te ha dolido. Eso lo hace aún mas gracioso.
