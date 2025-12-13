La UCO atribuye a Leire Díez y el expresidente de SEPI 5 amaños por valor de 132,9 millones

Los tres detenidos integraban un grupo organizado bajo el nombre de “Hirurok” que ejercía su influencia sobre contratos en administraciones públicas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario vasco Antxon Alonso la integración en un grupo organizado llamado “Hirurok”. Les imputa su influencia para amañar al menos cinco contratos que los investigadores cifran en un total de 132.955.664 euros.
Por enésima vez: la corrupción solo se ha demostrado estructural en el PSOE, PP y Vox, es decir, el PSOE y el 99 % de la derecha.
Soltadnos el brazo de un puta vez a los que no somos como vosotros y no votamos a partidos estructuralmente corruptos.
Oh wait
Ya en serio. Hace falta un partido de izquierdas en la oposición para largar a estos mangantes. No para auparles.
O es un genio y lo tiene todo oculto, o lo engañaban dándole mierda de comisión
O nos ponemos serios con la corrupción o se lo come todo. He vivido 3 años en México, se lo que digo
Leire Díez estaba investigando a un guardia marcadamente corrupto que usa la Guardia Civil para crear causas judiciales contra rivales políticos del PP y que ha presentado ya varios informes falsos donde finalmente los juzgados, tras mucho bombo mediático, no han conseguido probar nada porque no existía prueba de dichas acusaciones o porque simplemente eran erróneas (es decir: falsas).
O sea, imagínate la que le van a calzar a ésta señora. Hasta la muerte de Manolete.
Aunque luego en los juzgados las pruebas sean las mismas que contra tantos otros encausados políticos: ninguna.