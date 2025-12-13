La UCO atribuye a Leire Díez y el expresidente de SEPI 5 amaños por valor de 132,9 millones

Los tres detenidos integraban un grupo organizado bajo el nombre de “Hirurok” que ejercía su influencia sobre contratos en administraciones públicas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario vasco Antxon Alonso la integración en un grupo organizado llamado “Hirurok”. Les imputa su influencia para amañar al menos cinco contratos que los investigadores cifran en un total de 132.955.664 euros.