La UCO apunta que la trama de hidrocarburos sobornó con un millón a Ábalos y trató de influir en Industria y Transición Ecológica

La UCO apunta que la trama de hidrocarburos sobornó con un millón a Ábalos y trató de influir en Industria y Transición Ecológica

Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas incluyeron en Ábalos para que Villafuel pudiera operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos. Entre otras dádivas, le pagaron un chalet, tal y como muestran las conversaciones: 'hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito'.

#1 Quaid *
Esta noticia no llegará a portada porque no es corrupción de la derecha
Xtrem3 #3 Xtrem3
#1 ¿Si llega dejas la web, a modo de apuesta? De verdad, es un comentario que sólo se ve en noticias de portada...
#4 Quaid *
#3 la portada está sobrevalorada :troll: Yo no la miro
#12 MPR *
#4 Tu primer comentario deja claro que la portada no te importa nada, de nada, como a Ábalos o Aldama el dinero. :-D

Me he pensado el no menearla por no alimentar al troll o sí hacerlo por llevarte la contraria.
#13 Quaid
#12 no la miro porque está completamente sesgada
#15 MPR *
#13 Por eso sabes lo que llega o no llega. xD

Has dejado claro que si no la miras (o sólo lo haces por encima) es porque la corrupción de la derecha no te interesa y de eso sabes que te vas a encontrar mucho en portada.

Conclusión:, se te ve centrado, crítico y neutral. :palm:
#18 Quaid
#15 te equivocas.
La he mirado en el pasado.
No necesito tutelas de ningún político.
#20 MPR
#18 Y ya no la miras porque sabes que hay muchos casos de corrupción de derechas como has dejado claro en tu primer comentario.

Lo que demuestra....
#17 El_dinero_no_es_de_nadie
#12 Según la portada de Meneame Abalos está de compras navideñas.
RoterHahn #5 RoterHahn
#1
No te estreses, que ya he votado positivo para anular tu sesgo. :-D
#6 SantanaS
#1 pues es la primera noticia de TVE
1 K 19
#9 Quaid *
#6 estarían encantados de no hacerlo, pero sería escandaloso
#10 pozz
#1 Parece que los cibervoluntarios estan de rescaca, sorprendentemente aun no se ha ndejado caer por acá... toco madera
#11 z1018
#1 "trató de influir en Industria y Transformación Ecológica" no es lo que hacía Montoro en su despacho y nos habéis dicho una y otra vez que eso no es delito
2 K 33
#23 perica_we
#1 mira la portada...
parece que no haya pasado nada.
calde #2 calde
Y por eso quien está en la cárcel es Ábalos y no Aldama... :shit:
2 K 31
pedrario #14 pedrario
#2 No hay condena aún, la prisión provisional se establece no como una medida incriminatoria, sino para asegurar la consecución del proceso judicial. Hay 3 motivos por los cuales se fundamenta:

-Evitar destrucción de pruebas: Se descartó en este caso por estar avanzada la instrucción. En otro como el de Cerdán una vez avanzó, se le liberó.
-Evitar posible reincidencia delictiva: Al no ostentar los cargos ministeriales que ocupaban ni secretaría de partido, etc, se considera que no puede…   » ver todo el comentario
calde #19 calde
#14 y bla, bla, bla...

Ya nos llega con aguantar la mierda del lawfare como para tener que aguantar además el rollo ese todo.

¬¬
Cehona #24 Cehona
#14 Y Aldama como Zaplana, con cutis belleza Pons en siete días.
#16 Raúl63
¿Ya ha mandado la UCO el informe sobre el novio y defraudador confeso de Ayuso?.
5 K 29
calde #25 calde
#16 Uyyyy... te estás arriesgando a acabar imputado ante el supremo por un delito indeterminado... y sin pruebas! Tú verás lo que haces, chaval...
Malinke #22 Malinke
No sé si será verdad o mentira, pero se parece mucho a lo de Montoro.
Por cierto, a ver si la UCO se pone a ello.
1 K 24
#21 surco
Seguimos teniendo un foco de corrupción en la financiación de los partidos políticos muy gordo y hasta que no atajemis esos, los Barcenas, Blesas, Abalos, Cerdanes, etc, etc,son necesarios para la fiesta. Y lo mismo a nivel autonómico. Seguimos para bingo. Que oportunidad perdió Podemos para meter mano en todo esto en lugar de dispersarse tanto
#7 gershwin
UCO patriótica :troll:
#26 dclunedo
Ayuso, Ayuso, Ayuso, lawfare, fachas.... hundid este bulo de el panfleto facha rápido..... :popcorn: :popcorn:
