La UDEF registra la sede de la aerolínea Plus Ultra

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registra este jueves la sede de la compañía aérea Plus Ultra en Madrid en una operación de investigación de blanqueo de capitales

3 comentarios
Mala #1 Mala
Y de por medio la SEPI cuyo director, en esa época, fué detenido ayer mismo. Menudo ojo tiene este Gobierno para elegir a sus altos cargos.
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Cada vez que me la mencionan no puedo evitar acordarme de este gran momento histórico
#2 dclunedo
Pero el Partido Criminal es el PP ... circulen que esto es del partido de luz, tumbar la noticia :troll:
