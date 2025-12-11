·
La UDEF registra la sede de la aerolínea Plus Ultra
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registra este jueves la sede de la compañía aérea Plus Ultra en Madrid en una operación de investigación de blanqueo de capitales
actualidad
actualidad
#1

Y de por medio la SEPI cuyo director, en esa época, fué detenido ayer mismo. Menudo ojo tiene este Gobierno para elegir a sus
altos cargos.
0
K
11
#3
ElenaCoures1
Cada vez que me la mencionan no puedo evitar acordarme de este gran momento histórico
www.youtube.com/shorts/8jiLxJSDgwg
1
K
-1
#2
dclunedo
Pero el Partido Criminal es el PP ... circulen que esto es del partido de luz, tumbar la noticia
1
K
-2
