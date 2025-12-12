La UCO acude a Correos y a los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica a por documentación sobre la trama de Leire Díez

Agentes del instituto armado han acudido a mi primera hora de este viernes a las sedes de Correos y de varios organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para recopilar documentación sobre adjudicación de contratos y subvenciones bajo sospecha de estar amañado.
Esto huele a laufare de ese.
Habrá elecciones en 2026, definitivamente.
Eso de depender de indicios, instrucciones judiciales y cosas así es un atraso.
Ayer o antes de ayer salió la noticia de que había nuevas sobre la relación de González Amador con Quirón y pensé que serían resultado de las investigaciones de la UCO. Abrí la noticia y miré así por arriba a ver si veía la palabra «UCO» por algún lado, no fue el caso, igual me equivoco porque tampoco es que en aquel momento tuviera tiempo e interés de meterme en… » ver todo el comentario
Creo que eso es un invent como un piano. Ayuso no está imputada en ninguna causa.
Del otro recuerdo que había una petición atascada que hace unas semanas se informó que se había atascado en tribunal por alguna burocracia y a la UCO llegó cuando se desatascó y estarán con ello.
Las filtraciones generalmente vienen de las partes, se filtran cosas cuando las defensas y acusaciones tienen acceso a los informes. Vamos, por ejemplo aquí han montado redadas de varias causas judiciales coordinadas en varios puntos del país, empresas, ministerios, detenciones....no se ha filtrado nada, ni si seguirán los proximos dias
Home, si investigan al novio de Ayuso por sus declaraciones de Hacienda, por sus estafas a Hacienda con empresas fantasma, sobre el origen y el uso de ese dinero, sabiendo que una parte procede de una empresa a la que la CdM, que preside Ayuso, le concede importantes contratos, la compra de dos viviendas en las que vive Ayuso y que literalmente dijo «que ya tenía… » ver todo el comentario
La UCO de dos velocidades.
Es como si fuera una organización compuesta por personas y que dentro de ella hubiera gente más o menos válida. Insólito.
Laufare doble de la UCO patriótica a sueldo de M.Rajoy y F.Franco
Y el novio de Ayuso qué? Eh? Eh?
Es increíble que ante la corrupción haya gente que responda con el "y tu más!"
Jamás.
Próximos registros: en casa de Supercinexin. Se sospecha que el cibervoluntario Supercinexin urdió una trama para promocionar al PSOE en Menéame, presumiblemente en uno de los puticlubes frecuentados por Koldo y Ábalos, a cambio de todavía no se sabe muy bien qué prebendas y turbios emolumentos, pero que está siendo himbestigado por los Hombres de Balas por presuntamente pertenecer al… » ver todo el comentario
X D
O equis de, como lo prefieras
El modulo de ética se ve que no está en Github
Y muchos por aquí haciendo lo de siempre, el "y tú más". Pero que coño os pasa? En serio, todo esto que está pasando es muy grave y en vez de ver que pasa y si han hecho algo que lo paguen, sacáis el discursito de persecución, fachas, Franco, ultraderecha. No tiene ningún sentido lo que hacéis, no veis que toda la política está podria, pp y psoe son la misma puta mierda, por qué defendeis a unos u otros?