La UCO acude a Correos y a los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica a por documentación sobre la trama de Leire Díez

La UCO acude a Correos y a los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica a por documentación sobre la trama de Leire Díez

Agentes del instituto armado han acudido a mi primera hora de este viernes a las sedes de Correos y de varios organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para recopilar documentación sobre adjudicación de contratos y subvenciones bajo sospecha de estar amañado.

pedrario #1 pedrario
Pero, ¿Qué hace la UCO yendo a ministerios del PSOE y empresas controladas por el gobierno, si Leire es una militante don nadie que nada tiene que ver con el PSOE?

Esto huele a laufare de ese.
#4 Barriales
#4 Barriales
#1 son los efectos de una dictadura comunista.
3 K 55
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#1 Es la Uco patriótica de Balas.
3 K 63
pedrario #8 pedrario *
#6 #10 Algo de conspiración tiene que ser  media
4 K 53
Febrero2034 #13 Febrero2034
#8 ostras!! Hasta aquí ha llegado el Meme que hice!!!
1 K 17
#16 egon_
#8 Esa es mi opinión, si quieres puedo darte otra más acorde a tus deseos, para que te quedes tranquilo.
0 K 7
pedrario #17 pedrario
#16 No hace falta, estoy seguro de que tu opinión está fundada en un serio análisis de todo lo que ha salido y encuentras que no hay absolutamente ningún indicio de corrupción ni nada cuestionable. Esos chalets y demás que encuentran por ahi son de playmobil pero en los informes los fachas lo exageran.
1 K 17
#25 egon_
#17 Exacto.
0 K 7
#10 egon_
#1 La misma estrategia que siguieron con Lula y Costa, van a por Sanchez y no pararan, y la UCO, por supuesto, sirviendo a sus amos.

Habrá elecciones en 2026, definitivamente.
0 K 7
Malinke #21 Malinke
#1 lo que no sé es porque la UCO no está recopilando información sobre la vivienda de Ayuso, Villarejo y Cospedal. Cualquiera diría que la UCO está al servicio del PP.
1 K 24
pedrario #22 pedrario
#21 Ya es raro que la UCO no investigue casos según los deseos del usuario Malinke de Menéame, intolerable, ¿hace cuánto que no te preguntan?

Eso de depender de indicios, instrucciones judiciales y cosas así es un atraso.
2 K 36
Malinke #28 Malinke
#22 creo que tienen una petición de un juzgado para investigar a Ayuso y González Amador desde hace meses y no se ve movimiento ahí.
Ayer o antes de ayer salió la noticia de que había nuevas sobre la relación de González Amador con Quirón y pensé que serían resultado de las investigaciones de la UCO. Abrí la noticia y miré así por arriba a ver si veía la palabra «UCO» por algún lado, no fue el caso, igual me equivoco porque tampoco es que en aquel momento tuviera tiempo e interés de meterme en…   » ver todo el comentario
0 K 11
pedrario #30 pedrario
#28 >una petición de un juzgado para investigar a Ayuso

Creo que eso es un invent como un piano. Ayuso no está imputada en ninguna causa.

Del otro recuerdo que había una petición atascada que hace unas semanas se informó que se había atascado en tribunal por alguna burocracia y a la UCO llegó cuando se desatascó y estarán con ello.

Las filtraciones generalmente vienen de las partes, se filtran cosas cuando las defensas y acusaciones tienen acceso a los informes. Vamos, por ejemplo aquí han montado redadas de varias causas judiciales coordinadas en varios puntos del país, empresas, ministerios, detenciones....no se ha filtrado nada, ni si seguirán los proximos dias
0 K 11
Malinke #32 Malinke
#30 aquí lo importante es que la UCO parecer no hacer mucho caso a la jueza que solicitó investigar el caso del novio de Ayuso.

Home, si investigan al novio de Ayuso por sus declaraciones de Hacienda, por sus estafas a Hacienda con empresas fantasma, sobre el origen y el uso de ese dinero, sabiendo que una parte procede de una empresa a la que la CdM, que preside Ayuso, le concede importantes contratos, la compra de dos viviendas en las que vive Ayuso y que literalmente dijo «que ya tenía…   » ver todo el comentario
0 K 11
Cehona #23 Cehona
#1 Con Montoro solo han investigado 10 cuentas de 200 que tenían.
La UCO de dos velocidades.
0 K 13
pedrario #24 pedrario *
#23 la UCO no es perfecta, también hicieron un informe sobre contratos de Red.es indicando que no habría fraude, pero luego la fiscalía europea y la intervención general del estado señalaron que lo que era difícil era encontrar un punto donde no hubiera irregularidades.

Es como si fuera una organización compuesta por personas y que dentro de ella hubiera gente más o menos válida. Insólito.
0 K 11
#29 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Una militante don nadie que la nombran directiva de Enusa y alta directiva de Correos
1 K 26
#33 Patroclo32
#1 Encima lo ha hecho la UCO ahora para fastidiar a los mamporreros del Partido, que ahora se tienen que pasar las navidades inventando excusas para justificar a sus amos y ganarse el cuenco de arroz

Laufare doble de la UCO patriótica a sueldo de M.Rajoy y F.Franco

Y el novio de Ayuso qué? Eh? Eh?
0 K 6
cabobronson #2 cabobronson
A la vez que buscan pruebas sobre Montoro, Cospedal, Aguirre, etc...
6 K 99
Canha #9 Canha
#3 #2 es que a que viene esta desfachatez? A vosotros sólo os puede robar los de un color!
Es increíble que ante la corrupción haya gente que responda con el "y tu más!"
7 K 79
aupaatu #12 aupaatu *
#9 Cuando este probada la corrupción y la fuerzas de seguridad del estado y la judicatura no trabaje para un partido político me cuentas está narrativa de imparcialidad y justicia a la que llamas y Tú Más cuando comparas la información con el trato a la banda criminal.
1 K 16
cabobronson #14 cabobronson
#9 tú a lo tuyo, hablo del trabajo de la UCO, arduo con unos, inexistente con otros
2 K 32
pedrario #20 pedrario
#14 Dí que sí, no se conoce que hayan condenado jamás a nadie que no sea del PSOE en un caso con informes de la UCO.

Jamás.
0 K 11
cabobronson #26 cabobronson
#20 era tan burdo que no tuvieron más remedio
0 K 12
pedrario #27 pedrario
#26 Eso parece ocurrir aquí.
0 K 11
aupaatu #3 aupaatu *
Igual encuentran a M.Rajoy junto C.Montoro y llegan a dar con el incunable de M.Aznar y los cuarenta ladrones
3 K 60
Projectpep #5 Projectpep
Yo creo que si hicieran una encuesta sobre los problemas de España y pusieran como una de las respuestas "los políticos" todo el mundo, gente de izquierda y derecha, lo pondrían por delante incluso de la vivienda.
4 K 52
Supercinexin #7 Supercinexin
Más titulares para la prensa. Hay que bajar la intención de voto al Gobierno de Pedro Sánchez y sus huestes.

Próximos registros: en casa de Supercinexin. Se sospecha que el cibervoluntario Supercinexin urdió una trama para promocionar al PSOE en Menéame, presumiblemente en uno de los puticlubes frecuentados por Koldo y Ábalos, a cambio de todavía no se sabe muy bien qué prebendas y turbios emolumentos, pero que está siendo himbestigado por los Hombres de Balas por presuntamente pertenecer al…   » ver todo el comentario
3 K 52
Canha #11 Canha *
#7 sólo puedo decir:
X D
O equis de, como lo prefieras
3 K 51
#19 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
1 K 19
CharlesBrowson #18 CharlesBrowson
aunque la verdad lo que muchisimo me llama mas la atencion son la gente que aun asi, con este bodevil de esmegmas con ojos, hay gente que a priori da la cara por semejante piara, estulticia o porque de alguna forma se "beneficia" del estiercol que producen
1 K 15
Febrero2034 #15 Febrero2034
Las noticias de corrpucion del PSOE no sale ni una.
El modulo de ética se ve que no está en Github
0 K 6
Larusico #31 Larusico
#15 la verdad que es de risa.

Y muchos por aquí haciendo lo de siempre, el "y tú más". Pero que coño os pasa? En serio, todo esto que está pasando es muy grave y en vez de ver que pasa y si han hecho algo que lo paguen, sacáis el discursito de persecución, fachas, Franco, ultraderecha. No tiene ningún sentido lo que hacéis, no veis que toda la política está podria, pp y psoe son la misma puta mierda, por qué defendeis a unos u otros?
0 K 7

