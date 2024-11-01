edición general
La TVG toca fondo en audiencia en su etapa de mayor control político por la Xunta del PP

El canal autonómico toca fondo con un 8,4 de media de cuota de pantalla en 2025. Una caída que coincide en el tiempo con la máxima privatización de servicios y coberturas calificadas como “llenas de manipulación política” en temas como Altri. El humorista estrella del PP, Miguel Lago, haciendo bromas sobre “chochetes” para amortiguar las críticas por su escaso dominio de la lengua propia de Galicia; Bertín Osborne presumiendo de su capacidad para embarazar a mujeres o admitiendo estar pendiente del culo de una presentadora; y el presidente de

Morrison #8 Morrison
Que fichen a Toni Cantó, que la reflota.
#9 laruladelnorte
#8 ¡Secundo la moción! :hug:
elGude #1 elGude
Tiene que ser casualidad que todas las teles controladas por el PP estén perdiendo audiencia a pasos agigantados.
#2 Leon_Bocanegra
#1 de ahí que hayan puesto a toda la máquinaria a trabajar contra RTVE
Kantinero #3 Kantinero
#1 Por mi parte que ganen audiencia y pierdan votantes, pero lo veo difícil
johel #7 johel *
#1 Es graciotriste ver como los fans de ppox desprecian la programacion que emiten los fans de ppox.
#5 pascuaI
A ver, es que lo bueno de la nueva etapa de la TVG es que ya no hace falta verla para estar enterado de lo que emiten. En el fondo es una mejora.

Como ejemplo, lo que se va a emitir hoy:

- Se destapa el plan de Sánchez y ZP para torturar a españoles de bien a través de Maduro en Venezuela
- El dinero de los gallegos va a ser íntegramente para los catalanes. La Xunta, este ejercicio, no va a tener dinero para no hacer nada como en los últimos 15 años
- El alcalde del PP acusado por acoso sexual votó al PSOE en su juventud
- A un vecino le robaron una vaca
#6 Leon_Bocanegra
#5 que curioso que a estos zurdos de TVG se les olvide mencionar la nacionalidad del ladrón de vacas. Otra televisión sanchista más.
johel #11 johel *
#5 La vaca aparecio en una acequia , aun no sabemos si viva, muerta o herida. Una señora se cayo a la acequia mientras miraba a la vaca robada que aparecio en la acequia**.
Y ahora, damos paso a un concurso con musica ligera.

*Novedades informativas de la tarde, confirmamos que la vaca solo esta herida.
**Novedades informativas de la noche, la vaca esta bien, la señora ha sido trasladada al hospital mas proximo y aun no ha llegado***.
*** Novedades de la mañaña del dia siguiente; La señora de la acequia esta en espera en boxes, pero nos dicen que no parece estar grave, aun no ha pasado el medico por el hospital, mas tarde ampliaremos la informacion.
#10 laruladelnorte
Quizá por la constatación de esa tendencia decreciente, la TVG haya decidido multiplicar exponencialmente la producción de uno de los pocos programas que le siguen funcionando en audiencia, el Land Rober. Para la empresa de Roberto Vilar y el gigante CTV, la Xunta ha autorizado hasta 2,1 millones de euros para transformar el programa semanal en diario y producir cincuenta episodios para su prime time.

Como podemos ver para las cosas importantes hay cartiños.
Glidingdemon #4 Glidingdemon
Ya quisiera telemandril esa audiencia cualquier día, semana, mes o año. xD xD xD xD 70 millones cuesta ese panfleto pperro a los madrileños todos los años, pero bronca no cuesta más a los españoles, :troll:
