La TVG toca fondo en audiencia en su etapa de mayor control político por la Xunta del PP

El canal autonómico toca fondo con un 8,4 de media de cuota de pantalla en 2025. Una caída que coincide en el tiempo con la máxima privatización de servicios y coberturas calificadas como “llenas de manipulación política” en temas como Altri. El humorista estrella del PP, Miguel Lago, haciendo bromas sobre “chochetes” para amortiguar las críticas por su escaso dominio de la lengua propia de Galicia; Bertín Osborne presumiendo de su capacidad para embarazar a mujeres o admitiendo estar pendiente del culo de una presentadora; y el presidente de
| etiquetas: tvg , galicia , manipulación
Como ejemplo, lo que se va a emitir hoy:
- Se destapa el plan de Sánchez y ZP para torturar a españoles de bien a través de Maduro en Venezuela
- El dinero de los gallegos va a ser íntegramente para los catalanes. La Xunta, este ejercicio, no va a tener dinero para no hacer nada como en los últimos 15 años
- El alcalde del PP acusado por acoso sexual votó al PSOE en su juventud
- A un vecino le robaron una vaca
Y ahora, damos paso a un concurso con musica ligera.
*Novedades informativas de la tarde, confirmamos que la vaca solo esta herida.
**Novedades informativas de la noche, la vaca esta bien, la señora ha sido trasladada al hospital mas proximo y aun no ha llegado***.
*** Novedades de la mañaña del dia siguiente; La señora de la acequia esta en espera en boxes, pero nos dicen que no parece estar grave, aun no ha pasado el medico por el hospital, mas tarde ampliaremos la informacion.
Como podemos ver para las cosas importantes hay cartiños.