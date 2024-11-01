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Tuvo su pene en el brazo por 6 años y ahora se lo pusieron en el lugar correcto

Tuvo su pene en el brazo por 6 años y ahora se lo pusieron en el lugar correcto  

"(...) Y en 2014 ocurrió lo que era inevitable que pasara. Su pene cayó al suelo, pero sus testículos permanecieron intactos. Simplemente, lo recogió y lo tiró a la basura. (...) Fui al hospital y me dijeron que lo mejor que podían hacer era enrollar el muñón restante y que quedara como un pequeño rollo de salchicha. Fue muy triste." - recordó. Pero fue entonces que escuchó hablar de un médico conocido como "el maestro del pene". Le injertó un pene en el brazo y para jugar a los dardos tuvo que aprender a colocarlos debajo de su miembro.

| etiquetas: pene , brazo , correcto
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15 comentarios
4 1 1 K 33 ocio
#7 Scutarius
sienta mal que suene tan peculiar, pero a medida que vas leyendo salen tantas cosas que da para hacer una película. Espero que ya no le estorbe la polla en el torneo de dardos.
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triste_realidad #8 triste_realidad
#7 Ahora está jodido, no sabe dónde colocar los dardos.
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#1 Leon_Bocanegra
Era el brazo de las pajas.
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obmultimedia #14 obmultimedia
#1 Durante 6 años cumplió la fantasia de la mayoria de hombres. :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
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Arzak_ #11 Arzak_
Un pellejo con final feliz. 8-D
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#3 eipoc
Era un esqueje.
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#10 Scutarius
#3 no, era un as bajo la manga
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#4 PerritaPiloto
Mi hermano tiene dedopollas. Coda que toca, cosa que jode. Es un manazas.
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pax0r #15 pax0r
hay meneo
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Blackat #6 Blackat
#5 No pueden poner la cabeza apoyada en las maquinas de calibracion....
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#9 Chuache_cientifico
"y ahora se lo pusieron en el lugar correcto"

¿En la mano?
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Blackat #2 Blackat
Estos hilos , sin fotos no valen un pijo....

De todas formas , es irrelevante...la de amigos que tengo yo que llevan el pene sobre la nariz.
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triste_realidad #5 triste_realidad
#2 Pues que vayan al oculista.
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#12 flixter
#2 en este artículo se habla del pene propio, hombre :troll:
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menéame