Tuvo su pene en el brazo por 6 años y ahora se lo pusieron en el lugar correcto  

"(...) Y en 2014 ocurrió lo que era inevitable que pasara. Su pene cayó al suelo, pero sus testículos permanecieron intactos. Simplemente, lo recogió y lo tiró a la basura. (...) Fui al hospital y me dijeron que lo mejor que podían hacer era enrollar el muñón restante y que quedara como un pequeño rollo de salchicha. Fue muy triste." - recordó. Pero fue entonces que escuchó hablar de un médico conocido como "el maestro del pene". Le injertó un pene en el brazo y para jugar a los dardos tuvo que aprender a colocarlos debajo de su miembro.