Turquía presentó hoy su nuevo dron kamikaze de largo alcance (hasta 2.000 km.) y totalmente guiado por IA [ENG]

Sábado, 14 de marzo. El fabricante turco de drones Baykar ha pesentado su nuevo vehículo aéreo no tripulado kamikaze, el K2, con selección de objetivos basada en inteligencia artificial, capaz de realizar vuelos en enjambre de forma autónoma y atacar de modo desasistido. Destaca su alcance -más de 2.000 Km.- y su capacidad para transportar ojivas de 200 Kg., con peso máximo al despegue de 800 Kg. Para la presentación se ha elegido el Vals n.º 2 del músico soviético Dmitri Shostakóvich, compuesto en 1938, un año antes del comienzo de la II G.M.

| etiquetas: turquía , baykar , dron , ia , k2 , largo alcance , guerra , irán
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"y totalmente guiado por IA"
Próximamente, en los techos de sus casas xD
#2 yukatan
me pregunto como se le marcan los objetivos y en que basa las decisiones....
Top_Banana #3 Top_Banana
#2 Eso da igual. El objetivo lo marca un humano y la máquina se "equivoca".

El resultado es el mismo.
