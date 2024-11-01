edición general
4 meneos
40 clics
Una turista británica muere de rabia tras un viaje a Marruecos

Una turista británica muere de rabia tras un viaje a Marruecos

Una abuela británica de 59 años falleció cuatro meses después de haber sido arañada por un perro callejero durante unas vacaciones en Marruecos. El virus mortal no fue detectado hasta su regreso al Reino Unido, cuando ya era demasiado tarde para intervenir. Una investigación sobre su muerte reveló el martes que los médicos no fueron informados inicialmente del incidente ocurrido en Marruecos. Yvonne Ford fue arañada el 10 de febrero de 2025 tras sorprender a un perro callejero en una playa marroquí. Aunque la herida perforó su piel, no parecía

| etiquetas: virus , rabia , marruecos , britanica , perro , arañazo
3 1 1 K 32 actualidad
11 comentarios
3 1 1 K 32 actualidad
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
los bocados en la lengua son mas peligrosos de lo que os podais pensar
3 K 40
kumo #4 kumo *
Por un arañazo? Eso no se transmite en los mordiscos porque va en la saliva?



#1 Lo importante es si la abuela mordió a alguien después del incidente. Un "Ay que te como las mejillas!" puede derivar en una crisis sanitaria de niños-abuela en los días de luna llena.
0 K 10
#11 Vindicta
#4 Me suena a mala traducción. Sería un mordisco que solo le ausente un pequeño arañazo.
0 K 7
Spirito #9 Spirito
#1 Por eso jamás besaría a alguna simpatizante de PP, VoX o de la camarilla yanquineja. :troll:
0 K 9
#5 fremen11
Muerte horrible donde las haya......
1 K 18
antesdarle #2 antesdarle
con 59 ya te consideran abuela? también para trabajar? :troll:
0 K 11
kkmonokk #6 kkmonokk
#2 Supongo que será abuela porque tiene nietos...
0 K 9
#7 CrudaVerdad
Uno se confía por las excelentes campañas de vacunación en perros y gatos. PERO otros animales como los murciélagos pueden transmitir la rabia, así que si ve a un murciélago de día vivo tirado en un rincón con movimientos raros... NO se acerque.
0 K 10
agente_naranja #3 agente_naranja
Joder macho a mí en Portugal me mordió un chucho por no saber leer el cartel de “cuidado con el perro” en portugués, nunca me lo curé, suerte tuve que no me pasó nada
0 K 9
powernergia #8 powernergia
#3 En Europa un perro con rabia es muy raro, el problema viene mas bien de animales silvestres, murcielagos, zorros, mapaches...
0 K 11
Natxelas_V #10 Natxelas_V
Una de las muertes más perras que existen. Y no es por hacer la gracia, que también.
0 K 7

menéame