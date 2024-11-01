Una turista británica muere de rabia tras un viaje a Marruecos

Una abuela británica de 59 años falleció cuatro meses después de haber sido arañada por un perro callejero durante unas vacaciones en Marruecos. El virus mortal no fue detectado hasta su regreso al Reino Unido, cuando ya era demasiado tarde para intervenir. Una investigación sobre su muerte reveló el martes que los médicos no fueron informados inicialmente del incidente ocurrido en Marruecos. Yvonne Ford fue arañada el 10 de febrero de 2025 tras sorprender a un perro callejero en una playa marroquí. Aunque la herida perforó su piel, no parecía