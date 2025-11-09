edición general
3 meneos
22 clics
Los túneles bajo el Muro de Berlín

Los túneles bajo el Muro de Berlín

Durante las primeras semanas de construcción del muro, numerosos alemanes aprovecharon para huir al Oeste antes de que la barrera se convirtiera en impenetrable

| etiquetas: berlín , muro , comunismo
2 1 1 K 17 cultura
2 comentarios
2 1 1 K 17 cultura
#2 Quillotro
Ayuso haría un muro para aislar a la "libre" Comunidad de Madrid, donde todo funciona tan bien, del resto de España, pero no se daría cuenta de que Sánchez se quedaría dentro del muro...
0 K 8
alcama #1 alcama
La gente huía de la zona soviética a la zona occidental porque ...
0 K 7

menéame