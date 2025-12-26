Túnel de autopista más largo del mundo se abre al tráfico en Xinjiang

Con una longitud de 22,13 kilómetros, esta infraestructura atraviesa la cordillera de Tianshan y enlaza la capital regional, Urumqi, situada en el norte de Xinjiang, con el distrito de Yuli, en el sur. Su entrada en funcionamiento permite reducir a solo 20 minutos el tiempo de desplazamiento por las antiguas rutas montañosas, que antes requerían varias horas. El nuevo túnel mejora de manera sustancial la conectividad entre las vertientes septentrional y meridional de la cordillera, y también contribuye a mitigar los recurrentes atascos inverna
Había visto un túnel creo que en Noruega con colorines, sitios para parar y cosas así para evitar el agobio.
www.youtube.com/watch?v=Meo_WwsmRWM
es.wikipedia.org/wiki/Túnel_de_Lærdal
Claro, no es lo mismo carretera que autopista pero ahí lo dejo.
Dicho lo cual, pedazo tunel, no apto para peña con claustrofobia , las noticias sobre las infraestructuras chinas suelen ser alucinantes, con razón