Túnel de autopista más largo del mundo se abre al tráfico en Xinjiang

Túnel de autopista más largo del mundo se abre al tráfico en Xinjiang

Con una longitud de 22,13 kilómetros, esta infraestructura atraviesa la cordillera de Tianshan y enlaza la capital regional, Urumqi, situada en el norte de Xinjiang, con el distrito de Yuli, en el sur. Su entrada en funcionamiento permite reducir a solo 20 minutos el tiempo de desplazamiento por las antiguas rutas montañosas, que antes requerían varias horas. El nuevo túnel mejora de manera sustancial la conectividad entre las vertientes septentrional y meridional de la cordillera, y también contribuye a mitigar los recurrentes atascos inverna

tunel , autopista , longitud , récord , xinjiang , urumqi
6 comentarios
HeilHynkel #2 HeilHynkel
A ver cómo lidian con el aburrimiento y la claustrofobia.

Había visto un túnel creo que en Noruega con colorines, sitios para parar y cosas así para evitar el agobio.
#3 Mustela
Según la Wikipedia, el túnel Laerdal es el más largo del mundo de "carretera" con 24,5 Km, en Noruega, inaugurado a finales del año 2000.

es.wikipedia.org/wiki/Túnel_de_Lærdal

Claro, no es lo mismo carretera que autopista pero ahí lo dejo.
azathothruna #6 azathothruna
Las almas de miles de mercaderes, soldados, y hasta habitantes de ese lugar deben estar llorando de felicidad, con tanto peligro que habia hace siglos en esas zonas
#1 kurro
No conozco este medio, parece el fox news del gobierno chino xD

Dicho lo cual, pedazo tunel, no apto para peña con claustrofobia :-O, las noticias sobre las infraestructuras chinas suelen ser alucinantes, con razón
