El TSJ valenciano confirma su decisión de no investigar a Mazón por la dana

El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimado, por unanimidad, los recursos de súplica presentados por varias acusaciones y ha confirmado su decisión de no investigar al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, por su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos.
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Ese es el nivel. Muertos de en medio, y ni lo investigan.
Supuesto trafico por influencia....
Delenta est
CartagoPerro Sanchez.
Al fiscal general no se demostró ni que fuera él, ni que el diera las ordenes..pero lo empuraron, porque siempre es diferente.
Por eso se salvó Camps a pesar de los chanchullos obvios, se salvó Esperanza metida hasta el cuello en su charca de ranas, y aunque desde el poder judicial (y ahí está la jueza que los condenó con su ascenso a dedo), lo intentaron con mucha fuerza, lo de Chavez y Griñan quedó en nada.
Salvo que se pueda demostrar que dio ordenes de que se hiciera mal, los que caen son los de abajo.
Parece que Espana se merece todo lo que tolera
Le deseo que no pueda vivir tranquilo.
GUILLOTINAS YA