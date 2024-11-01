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El TSJ valenciano confirma su decisión de no investigar a Mazón por la dana

El TSJ valenciano confirma su decisión de no investigar a Mazón por la dana

El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimado, por unanimidad, los recursos de súplica presentados por varias acusaciones y ha confirmado su decisión de no investigar al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, por su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos.

| etiquetas: mazon , dana , tsj , investigar
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
RoterHahn #2 RoterHahn
¿Dejan de investigar a la mujer del presi?

Ese es el nivel. Muertos de en medio, y ni lo investigan.

Supuesto trafico por influencia....
Delenta est Cartago Perro Sanchez.
5 K 69
makinavaja #1 makinavaja
No se veia venir ni ná... :-D :-D :-D :-D
4 K 49
#10 candonga1
Y sin necesidad de que un forense dictamine disfunción cognitiva... chúpate esa, Pujol.
2 K 43
Jagkorunha #4 Jagkorunha
Just y CIA (S.A.)
3 K 37
#9 vGeeSiz
Ahora espero a la noticia donde condenen al informático de turno
2 K 33
mmlv #7 mmlv
Total, tan solo era el presidente de la Comunidad Autónoma
1 K 27
#8 uvi
#7 Y además de estar informado mientras intentaba meterla en caliente, ¿que más pudo hacer? y que luego esparciera bulos contra el gobierno ya se sabe que mentir no es delito.

Al fiscal general no se demostró ni que fuera él, ni que el diera las ordenes..pero lo empuraron, porque siempre es diferente.
1 K 20
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Un presidente es muy difícil que caiga porque los que firman son los consejeros.

Por eso se salvó Camps a pesar de los chanchullos obvios, se salvó Esperanza metida hasta el cuello en su charca de ranas, y aunque desde el poder judicial (y ahí está la jueza que los condenó con su ascenso a dedo), lo intentaron con mucha fuerza, lo de Chavez y Griñan quedó en nada.

Salvo que se pueda demostrar que dio ordenes de que se hiciera mal, los que caen son los de abajo.
1 K 25
UnoYDos #5 UnoYDos *
Puesto sin responsabilidad, SMI. No se que cojones hacemos gastando dinerales en estos putos miserables.
2 K 25
#14 pirat
#5 Sería legítimo pedir la devolución de los emolumentos indebidamente cobrados por irresponsabilidad y la retirada de sus privilegios actuales... como mínimo...
1 K 16
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
Esto sí que es una afrenta a la nación y no las gilipolleces por las que rebuznan Vox y PP.
1 K 23
M.Rackham #6 M.Rackham
Ser un incompetente y negligente que cuesta vidas sale muy barato si eres de derechas.
1 K 15
kastanedowski #12 kastanedowski
Nada nuevo..
Parece que Espana se merece todo lo que tolera
0 K 10
#13 pirat *
Ya le llegará su San Martín...
Le deseo que no pueda vivir tranquilo.
0 K 9
#15 NoMeVeas
Ajajajjajajajjaja

GUILLOTINAS YA
0 K 9

menéame