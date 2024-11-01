edición general
Trump vuelve a amenazar a España en su reunión con Zelenski: "No ha sido leal con la OTAN, habría que reprenderlos por eso"

"España no ha sido leal con la OTAN, ha sido el único país... todos los demás han pasado subido al 5% (del PIB en defensa) y España no está de acuerdo con eso", dijo Trump. "Creo que habría que reprender a España", agregó el presidente estadounidense tras la pregunta del reportero. Según Trump, se trata de algo "muy malo". El periodista repreguntó explicando que España no podía ser expulsada de la Alianza. "¿Puede o no puede?", inquirió Trump, a lo que el reportero replicó que "no", según el tratado de la Alianza.

Ferran #4 Ferran
#3 Puede ser, “miente que algo queda”.
Jakeukalane #1 Jakeukalane *
Lo malo de esto es que van a poner muchísimo dinero para que Fakejoo y Pagascal gobiernen.
Incluso IA para montar cosas falsas pero a saco.
Si aún así le dan los números a Sánchez (que yo creo que no por culpa de la Yoli) me reiré un mes.
Ferran #2 Ferran
#1 Para mi Sanchez gana puntos por plantarse ante Trump y la OTAN y por denunciar el genocidio de Palestina.
Jakeukalane #3 Jakeukalane *
#2 a la gente normal claro. Pero luego tienes a la gente mononeuronal o a los indecisos que le montan cosas similares a lo de los falsos prostíbulos y eso decanta su opción de voto. Van a meter muchísimo dinero de la CPAC para que suba Vox.

Y es que todos esos partidos no suben por coyuntura sino porque están financiados desde fuera en cantidades enormes.

Edit. Corregi el primer comentario, el autocorrector puso "dañan" y era "dan"
