Trump vuelve a amenazar a España en su reunión con Zelenski: "No ha sido leal con la OTAN, habría que reprenderlos por eso"

"España no ha sido leal con la OTAN, ha sido el único país... todos los demás han pasado subido al 5% (del PIB en defensa) y España no está de acuerdo con eso", dijo Trump. "Creo que habría que reprender a España", agregó el presidente estadounidense tras la pregunta del reportero. Según Trump, se trata de algo "muy malo". El periodista repreguntó explicando que España no podía ser expulsada de la Alianza. "¿Puede o no puede?", inquirió Trump, a lo que el reportero replicó que "no", según el tratado de la Alianza.