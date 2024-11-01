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Trump ve muy difícil extender el alto el fuego con Irán, que se acaba este miércoles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este lunes que ve “altamente improbable” que se prolongue el alto el fuego de dos semanas que concluye la tarde del miércoles si antes no se cierra un pacto. “No me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo”, ha indicado Trump en una entrevista con Bloomberg. Trump ha confirmado que la tregua acaba "el miércoles por la tarde, hora de Washington".

| etiquetas: trump , ultimatum , iran
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8 comentarios
5 1 0 K 59 actualidad
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Miércoles, noche de TACOs
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karlos_ #6 karlos_
#2 Viernes ocn la bolsa cerrada, invasion por tierra
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Laro__ #8 Laro__
La tregua se acabó en el momento en el que atacó a un buque iraní en aguas internacionales.
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#1 Leclercia_adecarboxylata *
Próximo tweet del premio FIFA de la paz:

Hoy el planeta Mercurio y dos satélites de Urano serán aniquilados.
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#3 luckyy
A quien piensa que engaña Trump y su gobierno además de la fachoesfera y la carcunda que le aplaude como Abascal??????
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duende #4 duende
Salvo que no lleguen todavía los barcos que van en camino, en ese caso igual sí.
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reithor #5 reithor
Ya está preparando el meme de trumpangel vengador para soltarlo en redes naziales.
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#7 torrrquemada
"Tenemos todo el tiempo del mundo”, ha indicado Trump en una entrevista con Bloomberg"

¿¿¿seguro???

Pero si en cuatro días el congreso deberá ratificar/decidir continuar o no con la guerra. Le guste o no al petirrojo.
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menéame