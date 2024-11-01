Trump ve muy difícil extender el alto el fuego con Irán, que se acaba este miércoles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este lunes que ve “altamente improbable” que se prolongue el alto el fuego de dos semanas que concluye la tarde del miércoles si antes no se cierra un pacto. “No me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo”, ha indicado Trump en una entrevista con Bloomberg. Trump ha confirmado que la tregua acaba "el miércoles por la tarde, hora de Washington".