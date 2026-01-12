Trump trolea a Europa con una imagen de él mirando Groenlandia a través de las ventanas de la Casa Blanca

Donald Trump arremetió contra Europa después de publicar una imagen de él mismo mirando por la ventana de la Casa Blanca un mapa de Groenlandia. La página oficial de la Casa Blanca recurrió a Instagram el lunes por la noche para subir una imagen editada de quien originalmente era el presidente de Estados Unidos mirando el sitio de construcción de su futuro salón de baile. La imagen revisada, sin embargo, reemplazó el trabajo de construcción con un mapa de Groenlandia acompañado por la leyenda “Monitorear la situación”.
Imaginad al perro diciéndole a una periodista "tu cállate, cerdita". O haciendo memes estúpidos de este estilo. O diciendo en una conferencia "hay que ser tan listo como yo para entender esto".
Esperpéntico.
Ahora no me viene a la cabeza ningún ejemplo, pero tenemos al ministro twitero por un lado y a los de NNGG haciendo cartelitos y gilipolleces varias para redes sociales por el otro.
Y NO PASÓ NADA
Sus hooligans lo jalearon y no hubo ni un mínimo proceso judicial por acoso sexual
Me pregunto que dirán de estas cosas de Trump
A ver si ahora vamos a tener que seguirle el juego al puto senil de los cojones como si estuviéramos en el lobby del Fortnite.
