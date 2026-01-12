edición general
Trump trolea a Europa con una imagen de él mirando Groenlandia a través de las ventanas de la Casa Blanca

Donald Trump arremetió contra Europa después de publicar una imagen de él mismo mirando por la ventana de la Casa Blanca un mapa de Groenlandia. La página oficial de la Casa Blanca recurrió a Instagram el lunes por la noche para subir una imagen editada de quien originalmente era el presidente de Estados Unidos mirando el sitio de construcción de su futuro salón de baile. La imagen revisada, sin embargo, reemplazó el trabajo de construcción con un mapa de Groenlandia acompañado por la leyenda “Monitorear la situación”.

#2 gadish *
resulta tan patético que no hay palabras.

Imaginad al perro diciéndole a una periodista "tu cállate, cerdita". O haciendo memes estúpidos de este estilo. O diciendo en una conferencia "hay que ser tan listo como yo para entender esto".

Esperpéntico.
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#2 Al perro no, pero a Feijóo y a Abascal me los imagino perfectamente...y les daría cientos de miles de votos más en este país.
Andreham #7 Andreham
#2 #6 Bueno, memes de mierda por parte de políticos de todos lados en España se han hecho bastantes jaja

Ahora no me viene a la cabeza ningún ejemplo, pero tenemos al ministro twitero por un lado y a los de NNGG haciendo cartelitos y gilipolleces varias para redes sociales por el otro.
Dene #8 Dene
#2 aquí en Españita, el subnormal de Azar se permitió el lujo de meter un boli por el escote de una periodista, delante de las cámaras
Y NO PASÓ NADA
Sus hooligans lo jalearon y no hubo ni un mínimo proceso judicial por acoso sexual
elTieso #3 elTieso
Se puede ser un niño pequeño o un anciano senil, y solo en uno de esos dos perfiles se hacen cosas como estas.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Os imagináis a Putin haciéndolo con Letonia?
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Me acuerdo hace meses que la derecha mediática española criticó al gobierno de Sánchez por hacer uso partidista de las cuentas institucionales porque desde la cuenta de X de no se que ministerio se había puesto una entrevista a un ministro y esto era "propaganda"

Me pregunto que dirán de estas cosas de Trump
CheliO_oS #9 CheliO_oS
Trolear no, se llama amenazar.

A ver si ahora vamos a tener que seguirle el juego al puto senil de los cojones como si estuviéramos en el lobby del Fortnite.
El_empecinado #10 El_empecinado
Después de modificar la entrada en Wikipedia y ponerse como "Presidente interino de Venezuela" me lo creo todo.

www.rtve.es/noticias/20260112/trump-se-autoproclama-presidente-interin
