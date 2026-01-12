Trump trolea a Europa con una imagen de él mirando Groenlandia a través de las ventanas de la Casa Blanca

Donald Trump arremetió contra Europa después de publicar una imagen de él mismo mirando por la ventana de la Casa Blanca un mapa de Groenlandia. La página oficial de la Casa Blanca recurrió a Instagram el lunes por la noche para subir una imagen editada de quien originalmente era el presidente de Estados Unidos mirando el sitio de construcción de su futuro salón de baile. La imagen revisada, sin embargo, reemplazó el trabajo de construcción con un mapa de Groenlandia acompañado por la leyenda “Monitorear la situación”.