Trump sugiere dividir la región del Donbás para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia [ENG]

El presidente Donald Trump dijo a los periodistas el domingo que la región del Donbás en Ucrania debería ser “dividida”, dejando la mayor parte bajo control ruso, para poner fin a la guerra entre ambos países. “Que se quede dividida como está”, dijo a los periodistas a bordo del Air Force One. “Está dividida ahora mismo”, y añadió que se puede “dejar tal como está ahora”.

Primero era dar el Dombas entero. Ahora solo la mitad. Poco a poco, a ver si a la siguiente ya es solo un cuarto y luego apenas un par de barrios, que seguro que, Putin acepta... :palm:

#1 La cosa es que si a Rusia le va bien la ofensiva militar no creo que acepte.

Los ucranianos no tienen voz ni voto.
#2 si tienen voz y voto, pero asumiendo realidades.
Zelensky no puede ahora, después de los muertos que llevan acumulados, decir que no sirvieron para nada.
Mientras él siga, es poco probable que se detenga la guerra.
#1 Así es como se negocia, ofreces menos y cuando el otro pide más, entonces se lo das a regañadientes y ya parece que has cedido luego le toca al otro.
Creo que algo así, apareció varias veces por aquí y por más sitios, meses, muchos meses antes de Trump y miles de muertos antes, para llegar al mismo sitio.
#4 Me da que al mismo sitio no, Rusia tiene pinta de que acabará ganando más terreno.
