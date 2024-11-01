Trump sugiere dividir la región del Donbás para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia [ENG]

El presidente Donald Trump dijo a los periodistas el domingo que la región del Donbás en Ucrania debería ser “dividida”, dejando la mayor parte bajo control ruso, para poner fin a la guerra entre ambos países. “Que se quede dividida como está”, dijo a los periodistas a bordo del Air Force One. “Está dividida ahora mismo”, y añadió que se puede “dejar tal como está ahora”.
| etiquetas: trump , donbas , rusia , ucrania
Los ucranianos no tienen voz ni voto.
Zelensky no puede ahora, después de los muertos que llevan acumulados, decir que no sirvieron para nada.
Mientras él siga, es poco probable que se detenga la guerra.