Trump sugiere dividir la región del Donbás para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia [ENG]

El presidente Donald Trump dijo a los periodistas el domingo que la región del Donbás en Ucrania debería ser “dividida”, dejando la mayor parte bajo control ruso, para poner fin a la guerra entre ambos países. “Que se quede dividida como está”, dijo a los periodistas a bordo del Air Force One. “Está dividida ahora mismo”, y añadió que se puede “dejar tal como está ahora”.