Trump sobre las elecciones legislativas (midterms): «Si lo piensas bien, ni siquiera deberíamos tener elecciones» [ENG]

El presidente expresó su frustración ante la posibilidad de que el Partido Republicano pierda el control de la Cámara de Representantes o del Senado de Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato de este año, aludiendo a las tendencias históricas que muestran que el partido en el poder suele perder escaños en el segundo año de una presidencia. «Es algo psicológico profundo, pero cuando ganas la presidencia, no ganas las elecciones de mitad de mandato, si lo piensas bien, ni siquiera deberíamos tener elecciones».
¿Orgullosos de lo que habéis alimentado?
Otra vez una dictadura "de los suyos", como las del siglo XX.