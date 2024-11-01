edición general
Trump sobre las elecciones legislativas (midterms): «Si lo piensas bien, ni siquiera deberíamos tener elecciones» [ENG]

El presidente expresó su frustración ante la posibilidad de que el Partido Republicano pierda el control de la Cámara de Representantes o del Senado de Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato de este año, aludiendo a las tendencias históricas que muestran que el partido en el poder suele perder escaños en el segundo año de una presidencia. «Es algo psicológico profundo, pero cuando ganas la presidencia, no ganas las elecciones de mitad de mandato, si lo piensas bien, ni siquiera deberíamos tener elecciones».

Herumel
Ni las unas ni las otras, ningunas, ellos tienen que ser los elegidos para siempre por la cantidad de dinero que tienen, ese es el único merito que creen que debe ser tomado en cuenta, el resto de la gente deben de plegarse ante ellos, quitadas caretas. FASCISTAS
pozz
ya empieza a ser consciente de la que se le avecina...
wildseven23
Los jabalís heridos son los más peligrosos.
Un_señor_de_Cuenca
Tengo la esperanza de que le reviente el hígado antes de que lleguen.
jonolulu
Liberalistos, ¿dónde estáis escondidos?

¿Orgullosos de lo que habéis alimentado?
XtrMnIO
#6 En realidad es su sueño húmedo.

Otra vez una dictadura "de los suyos", como las del siglo XX.
kinz000
Seguimos para bingo.
