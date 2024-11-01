Trump sobre los aerogeneradores en el sector eólico: «La gente estúpida los compra» [ENG]

Dijo que China fabrica «todos los molinos de viento» y que solo «la gente estúpida» los compra. «China fabrica todos los molinos de viento y no he encontrado ni un solo molino de viento en China», afirmó. «La gente estúpida compra parques eólicos. Matan a los pájaros y arruinan el paisaje». Trump también dijo al foro que «Europa no va en la dirección correcta». Afirmó que «no reconoce a Europa», en referencia a la inmigración masiva. «Amo Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no va en la dirección correcta», dijo Trump.