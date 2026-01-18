Trump sufre grandes derrotas en su guerra contra la eólica marina [ENG]

La campaña de larga duración del presidente Donald Trump para acabar con el sector de la eólica marina en Estados Unidos está encontrando una fuerte resistencia en los tribunales federales. La semana pasada, tres jueces distintos —incluido uno nombrado por Trump— permitieron que se reanudara la construcción de proyectos de eólica marina valorados en miles de millones de dólares frente a las costas de Nueva Inglaterra, Nueva York y Virginia, que el Departamento del Interior estaba intentando paralizar.