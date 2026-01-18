edición general
Trump sufre grandes derrotas en su guerra contra la eólica marina [ENG]

La campaña de larga duración del presidente Donald Trump para acabar con el sector de la eólica marina en Estados Unidos está encontrando una fuerte resistencia en los tribunales federales. La semana pasada, tres jueces distintos —incluido uno nombrado por Trump— permitieron que se reanudara la construcción de proyectos de eólica marina valorados en miles de millones de dólares frente a las costas de Nueva Inglaterra, Nueva York y Virginia, que el Departamento del Interior estaba intentando paralizar.

7 comentarios
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Jaja. Las petroleras que le han dado tantos millones de euros a Trumpo para que implementara estas políticas tienen que estar que trinan
2 K 33
Trigonometrico #6 Trigonometrico *
#2 Pues nada, a seguir criticando los beneficios de los coches eléctricos y a continuar defendiendo las virtudes de los coches de hidrógeno. Ninguna ley lo impide de momento.
0 K 11
#1 Grahml *
Mensaje para votantes voxeros, peperos o similares que se creen que las gilipolleces de Trump merecen ser tomadas en serio.

No.

El viejo está gagá hasta el límite, y probablemente no llegue al final de la legislatura como presidente, viendo cómo públicamente cada vez le apoyan menos.
1 K 32
#3 soberao
#1 No solo es Trump también está su escuadrón diabólico de políticos y asesores de su círculo cercano. Si muere la política sería la misma política cristofascista supremacista, pero serían más disimulados. Les viene bien tener a Trump porque no mide sus palabras y dice lo que le sale de los huevos con total desvergüenza.
0 K 16
#4 Grahml *
#3 A ese escuadrón le veo siendo juzgado antes de que acabe el año, y si tenemos suerte, en la cárcel.

Esos no tienen la inmunidad de Trump.  media
1 K 31
#5 soberao
#4 Supongo que Vance, Rubio, Hegseth y todos los de este grupo del Gabinete de EE.UU tienen la misma inmunidad que Trump: en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_the_United_States
0 K 16
calde #7 calde
Los acabes bombardeando. Ya veréis... :-|
0 K 13

