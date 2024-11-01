edición general
4 meneos
4 clics
Trump revela que los médicos le hicieron una resonancia magnética

Trump revela que los médicos le hicieron una resonancia magnética

Donald Trump, de 79 años, reveló que se sometió hace semanas a una resonancia magnética en el centro médico Walter Reed, describiendo el resultado como “perfecto”. La Casa Blanca solo había informado de un “diagnóstico por imágenes avanzado” en su evaluación del 10 de octubre. El parte médico del doctor Sean Barbarella indicó que Trump está en excelente salud y recibió vacunas contra la gripe y el COVID. En meses recientes, su salud ha sido tema público por moretones e hinchazón atribuidos a una insuficiencia venosa crónica.

| etiquetas: trump , doctor , resonancia , magnética , mri
3 1 0 K 47 politica
4 comentarios
3 1 0 K 47 politica
jm22381 #1 jm22381
Una resonancia magnética no se hace en un chequeo de salud rutinario. O bien sus doctores temen que la insuficiencia venosa le esté provocando demencia o están buscando señales de Alzheimer.
0 K 17
Dragstat #2 Dragstat
#1 en el caso de Trump, debe de estar participando en el campeonato del mundo de resonancias magnéticas o algo así porque le han felicitado y todo

"los doctores dijeron que son de los mejores resultados para la edad, uno de los mejores reportes que han visto nunca".
2 K 37
theMooche #3 theMooche
#2 No es ElMundoToday.
0 K 7
#4 la_gusa
#1 Hay paises que si tienes pasta a saco te ofrecen hacer resonancias anualmente porque si. Yo vivo en Singapur y aqui muchas clinicas lo ofrecen en el anual checkup, resonancia magnetica de cuerpo completo. Es una barbaridad hacerlo, pero se hace

Ahora, que seguro que está tocado, siendo obeso y comiendo mierda, y evidentemente me creo cero que esté perfecto
0 K 10

menéame