Trump revela que los médicos le hicieron una resonancia magnética

Donald Trump, de 79 años, reveló que se sometió hace semanas a una resonancia magnética en el centro médico Walter Reed, describiendo el resultado como “perfecto”. La Casa Blanca solo había informado de un “diagnóstico por imágenes avanzado” en su evaluación del 10 de octubre. El parte médico del doctor Sean Barbarella indicó que Trump está en excelente salud y recibió vacunas contra la gripe y el COVID. En meses recientes, su salud ha sido tema público por moretones e hinchazón atribuidos a una insuficiencia venosa crónica.