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Trump retoma las negociaciones, pero amenaza con hacer “volar Irán por los aires” si no acepta su plan
El presidente estadounidense envía a Vance, Witkoff y Kushner a Pakistán para reanudar el lunes las conversaciones de paz. Teherán no acudirá mientras prosiga el “bloqueo naval”
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#2
Verdaderofalso
*
Tiene razón Machado, merece el Premio Nobel de la Paz y el Premio FIFA de la Paz otra vez
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#4
Supercinexin
#2
Y un descuento del 25% en la Llave de Oro de Madrid
www.meneame.net/story/vende-llave-oro-ciudad-madrid
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#5
Mesto
*
#2
La realidad es que fue quien “paró la guerra” entre Gaza e Israel y todo ello sin mandar ridículas flotillas perroflautísticas.
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#8
Verdaderofalso
*
#5
recuerda que es el que tanto él como su yerno quieren aquello lleno de resorts y negocios inmobiliarios
www.meneame.net/story/jared-kushner-dice-propiedad-frente-mar-gaza-pod
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#9
Mesto
#8
Hombre, estarás conmigo que entre un gobierno talibán y represor de un grupo terrorista como Hamás donde no hay elecciones desde 2006 y si te quejas vas a la cárcel y un espacio turístico donde ir en libertad a una playa es mejor lo segundo.
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#10
Glidingdemon
#9
El gobierno talibán de Afganistán? Ese que gobierna con el beneplácito de tus amos? De esos que afirman que Ceuta y Meliilla deben ser marroquíes, como sois los patriotas, un dia os dais golpes de pecho por España, y por la tarde mandáis a tomar por culo a 62 militares muertos en un avión de mierda para abaratar costes, y después premiais al hijo de puta que los trae en contenedores de carne picada, con la mejor embajada posible y sin ser siquiera del cuerpo diplomático, o denigrar a un…
» ver todo el comentario
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#11
Mesto
#10
A mitad de la segunda línea de tu comentario ya habías superado toda mi capacidad de leer proyecciones y bulos así que dejé de leer.
Saludos.
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#12
Verdaderofalso
*
#9
a ver, viendo que el presidente sirio pasó de peligroso terrorista con una recompensa por su cabeza a hacerse fotos en el despacho oval con Trump y retirarsele la recompensa todo puede pasar.
Por eso mismo hay que cometer un genocidio en Gaza? Los ataques a cascos azules van implícitos?
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#13
yukatan
#5
paro que???
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#1
jonolulu
Qué negociaciones más raras
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#6
El_Almondigas
#1
Eso venía a decir...
O me das el bocadillo o te lo meto por el culo.
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#3
JoseRvValjean
Este hijo de puta, nadie le va a decir hijo de la gran puta métete la lengua en el puto culo y déjanos vivir
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#7
sliana
mafia neoyorkina ofreciendo sus servicios de proteccion ante si mismos.
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menéame
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www.meneame.net/story/jared-kushner-dice-propiedad-frente-mar-gaza-pod
Saludos.
Por eso mismo hay que cometer un genocidio en Gaza? Los ataques a cascos azules van implícitos?
O me das el bocadillo o te lo meto por el culo.