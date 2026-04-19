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Trump retoma las negociaciones, pero amenaza con hacer “volar Irán por los aires” si no acepta su plan

Trump retoma las negociaciones, pero amenaza con hacer “volar Irán por los aires” si no acepta su plan

El presidente estadounidense envía a Vance, Witkoff y Kushner a Pakistán para reanudar el lunes las conversaciones de paz. Teherán no acudirá mientras prosiga el “bloqueo naval”

| etiquetas: trump , irán
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Tiene razón Machado, merece el Premio Nobel de la Paz y el Premio FIFA de la Paz otra vez
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Supercinexin #4 Supercinexin
#2 Y un descuento del 25% en la Llave de Oro de Madrid www.meneame.net/story/vende-llave-oro-ciudad-madrid
2 K 51
Mesto #5 Mesto *
#2 La realidad es que fue quien “paró la guerra” entre Gaza e Israel y todo ello sin mandar ridículas flotillas perroflautísticas.
5 K -40
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#5 recuerda que es el que tanto él como su yerno quieren aquello lleno de resorts y negocios inmobiliarios
www.meneame.net/story/jared-kushner-dice-propiedad-frente-mar-gaza-pod
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Mesto #9 Mesto
#8 Hombre, estarás conmigo que entre un gobierno talibán y represor de un grupo terrorista como Hamás donde no hay elecciones desde 2006 y si te quejas vas a la cárcel y un espacio turístico donde ir en libertad a una playa es mejor lo segundo.
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Glidingdemon #10 Glidingdemon
#9 El gobierno talibán de Afganistán? Ese que gobierna con el beneplácito de tus amos? De esos que afirman que Ceuta y Meliilla deben ser marroquíes, como sois los patriotas, un dia os dais golpes de pecho por España, y por la tarde mandáis a tomar por culo a 62 militares muertos en un avión de mierda para abaratar costes, y después premiais al hijo de puta que los trae en contenedores de carne picada, con la mejor embajada posible y sin ser siquiera del cuerpo diplomático, o denigrar a un…   » ver todo el comentario
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Mesto #11 Mesto
#10 A mitad de la segunda línea de tu comentario ya habías superado toda mi capacidad de leer proyecciones y bulos así que dejé de leer.

Saludos.
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Verdaderofalso #12 Verdaderofalso *
#9 a ver, viendo que el presidente sirio pasó de peligroso terrorista con una recompensa por su cabeza a hacerse fotos en el despacho oval con Trump y retirarsele la recompensa todo puede pasar.

Por eso mismo hay que cometer un genocidio en Gaza? Los ataques a cascos azules van implícitos?
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#13 yukatan
#5 paro que???
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jonolulu #1 jonolulu
Qué negociaciones más raras
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#6 El_Almondigas
#1 Eso venía a decir...

O me das el bocadillo o te lo meto por el culo.
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JoseRvValjean #3 JoseRvValjean
Este hijo de puta, nadie le va a decir hijo de la gran puta métete la lengua en el puto culo y déjanos vivir
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#7 sliana
mafia neoyorkina ofreciendo sus servicios de proteccion ante si mismos.
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menéame