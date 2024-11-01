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Ataques israelíes matan a varias personas en dos días en Gaza, a pesar del «alto el fuego» [ENG]

Ataques israelíes matan a varias personas en dos días en Gaza, a pesar del «alto el fuego» [ENG]

Varios palestinos han muerto en dos días de ataques israelíes por separado contra la Franja de Gaza, a pesar del llamado “alto el fuego”, que ya entra en su séptimo mes, mientras continúan las incursiones y agresiones en la Cisjordania ocupada. Los hermanos Abdelmalek y Abdel Sattar al-Attar murieron después de que un dron israelí atacara Beit Lahiya, en el norte de Gaza, el jueves, en una zona que, según testigos, quedaba fuera del área bajo control israelí según el “alto el fuego”, según declaró el portavoz de la Defensa Civil Palestina.

| etiquetas: alto , el , fuego , israel , gaza , dron , cisjordania
18 4 0 K 228 actualidad
3 comentarios
18 4 0 K 228 actualidad
rogerius #1 rogerius *
¿De qué alto el fuego hablamos? ¿Con "Israel"? ¿Alto el fuego? Esos genocidas rabiosos están acorralados ante el mundo y ante sí mismos. No van a parar. Tienen demasiado miedo. Saben que si se detienen acabarán con el cuello rodeado por una soga.
2 K 52
ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 "Alto el fuego" en israel es que te disparan a la cabeza.
1 K 32
rogerius #3 rogerius *
#2 Dos veces, además. O en ráfaga. :-S
0 K 20

menéame