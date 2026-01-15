edición general
5 meneos
31 clics
Trump recibe con perfil bajo a María Corina Machado horas después de ensalzar a la chavista Delcy Rodríguez

Trump recibe con perfil bajo a María Corina Machado horas después de ensalzar a la chavista Delcy Rodríguez

La Casa Blanca, que planteó una reunión discreta con la líder de la oposición venezolana, afirma que el presidente de EE UU sigue dudando de la idoneidad de la premio Nobel para suceder a Maduro, Doce días después de la intervención militar en Venezuela para capturar en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, y también, de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, echara un jarro de agua fría sobre las esperanzas de la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ambos-

| etiquetas: trump , ensalza delcy , rodriguez , recibe , tambien , corina , machado
4 1 1 K 56 politica
10 comentarios
4 1 1 K 56 politica
#2 Perico12
Y todo esto, visto como las gasta mr Trump, puede ser por lo del nobel
2 K 40
#4 Grahml
#2 No "puede".

Es por lo del nobel.
0 K 20
Veelicus #5 Veelicus
#2 realmente no es eso, si los que estan ya hacen lo que tu quieres, para que cambiar?
0 K 14
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Machado llegó al recinto vestida de blanco y por una puerta lateral a eso del mediodía. Lo hizo al día siguiente de que Trump declarara en un encuentro con la prensa que considera a la líder chavista Delcy Rodríguez, presidenta interina, una “persona estupenda”, y de añadir que Estados Unidos “trabaja muy bien con ella” desde que esta, vicepresidenta con Maduro, tomó los mandos de Venezuela con la bendición de la Casa Blanca.
0 K 20
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Machado y Edmundo terminan igual que Guaidó, viviendo fuera de su país muy bien.
0 K 20
pip #6 pip
Machado no puede ofrecer a Trump nada que no pueda ofrecer Rodríguez. Es una muñeca rota.
0 K 12
#9 Pivorexico
Entregara el la medalla y el millón de € no?
0 K 12
Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues
No te lo vas a coger, Cori.
0 K 12
#7 Emotivo
La libertad de Venezuela.
Se le llena la boca de libertad, libertad para entregar un país.
0 K 7
#3 jmav
Esto es para saber si cuenta con parte del pastel si saliera María Corina Machado.
0 K 6

menéame