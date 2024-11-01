edición general
Trump se queda dormido varias veces durante su propia reunión del Gabinete [ENG]  

El presidente Trump volvió a parecer que tenía dificultades para mantenerse despierto y alerta durante su propia reunión del Gabinete. Se inclinaba hacia adelante, se recostaba hacia atrás, se retorcía los dedos y hacía de todo mientras sus párpados se iban cerrando en plena reunión del Gabinete un martes por la tarde. A medida que cada uno de los miembros del Gabinete le daba una actualización sobre lo bien que iba todo, el presidente parecía cada vez más agotado, llegando a cerrar completamente los ojos en varios momentos.

#3 soberao
La cara de "me suda la polla todo lo que dices" cuando despierta, "ni me estoy enterando ni me interesa, mancha de inútiles."
#1 troymclure
Sleepy Trump
#4 Suleiman
Como buen dictador....
#5 Kantinero
Seamos un poco compasivos, desarrollar tanta maldad tiene que ser un trabajo extenuante.
