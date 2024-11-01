Trump se queda dormido varias veces durante su propia reunión del Gabinete [ENG]  

El presidente Trump volvió a parecer que tenía dificultades para mantenerse despierto y alerta durante su propia reunión del Gabinete. Se inclinaba hacia adelante, se recostaba hacia atrás, se retorcía los dedos y hacía de todo mientras sus párpados se iban cerrando en plena reunión del Gabinete un martes por la tarde. A medida que cada uno de los miembros del Gabinete le daba una actualización sobre lo bien que iba todo, el presidente parecía cada vez más agotado, llegando a cerrar completamente los ojos en varios momentos.