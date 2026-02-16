Trump pone fin a la legislación climática en EEUU mientras China reduce su CO2 antes de lo previsto por el avance renovable

El enfrentamiento entre China y Estados Unidos va más allá del concepto de sus modelos económicos o de su guerra comercial. También en sus políticas energéticas, del 'drill baby drill' a ser los líderes en el control de las materías primas críticas para la transición energética. Justo cuando el presidente norteamericano, Donald Trump, anuncia que pone fin a la limitación de gases de efecto invernadero en EEUU y vuelve a negar "la estafa" del cambio climático, se conocen los datos de China sobre sus emisiones de CO2.