edición general
4 meneos
9 clics
Trump pone fin a la legislación climática en EEUU mientras China reduce su CO2 antes de lo previsto por el avance renovable

Trump pone fin a la legislación climática en EEUU mientras China reduce su CO2 antes de lo previsto por el avance renovable

El enfrentamiento entre China y Estados Unidos va más allá del concepto de sus modelos económicos o de su guerra comercial. También en sus políticas energéticas, del 'drill baby drill' a ser los líderes en el control de las materías primas críticas para la transición energética. Justo cuando el presidente norteamericano, Donald Trump, anuncia que pone fin a la limitación de gases de efecto invernadero en EEUU y vuelve a negar "la estafa" del cambio climático, se conocen los datos de China sobre sus emisiones de CO2.

| etiquetas: trump , china , co2 , renovable
3 1 0 K 40 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 40 actualidad
#1 angar300
Mañana tengo cita con el médico. Voy a achinarme los ojos.
0 K 7
#2 ernovation
Trump está ya muy mal. Su salud mental va cada vez a peor. No dice más que barbaridades y ya ha tenido el primer revés serio de su segundo mandato.
0 K 7

menéame