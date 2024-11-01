edición general
Trump plantea una operación secreta para confiscar el uranio nuclear de Irán

Estados Unidos está evaluando una operación especial para confiscar el uranio altamente enriquecido de Irán, una posibilidad que el propio presidente Donald Trump reconoció este fin de semana. La opción implicaría desplegar fuerzas especiales sobre el terreno para asegurar el material nuclear iraní, según información de Bloomberg citada por varios funcionarios diplomáticos.

#3 elBerzas
joder, pero que diga a que hora van a ir, no pensará que van a estar los iraníes despiertos toda la noche esperando.
2
RoterHahn #4 RoterHahn
#3
Estara todo palote pensando con las armas secretas que utilizaron con Maduro.
1
Herumel #1 Herumel
Antes le ponen un dispositivo explosivo de hombre muerto... jajajajajaja
0
antesdarle #6 antesdarle
Tan secreto que lo sabemos hasta nosotros :shit:
0
A.more #2 A.more
El loco jugando a espías. Y millones de americanos han votado a este tarado.
0
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
No parece muy secreto no?
0

