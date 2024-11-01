Trump plantea una operación secreta para confiscar el uranio nuclear de Irán

Estados Unidos está evaluando una operación especial para confiscar el uranio altamente enriquecido de Irán, una posibilidad que el propio presidente Donald Trump reconoció este fin de semana. La opción implicaría desplegar fuerzas especiales sobre el terreno para asegurar el material nuclear iraní, según información de Bloomberg citada por varios funcionarios diplomáticos.
Estara todo palote pensando con las armas secretas que utilizaron con Maduro.