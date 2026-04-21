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Trump pide a Irán que libere a ocho mujeres ante sus negociaciones: "¡No les hagan daño!"

Trump pide a Irán que libere a ocho mujeres ante sus negociaciones: "¡No les hagan daño!"

El mensaje de Trump se hace eco de una publicación del activista proestadounidense Eyal Yakoby, quien afirma que Teherán se prepara para ejecutar a las ocho mujeres. En la publicación se incluye una fotografía de Bita Hemmati, una manifestante arrestada durante las protestas contra el régimen celebradas en enero.

| etiquetas: trump , iran , negociaciones , mujeres
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22 comentarios
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Comentarios destacados:      
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ahora debería hacer Irán lo mismo con los secuestrados por ICE.
5 K 93
JohnSecada #5 JohnSecada *
Son estas ocho mujeres, que van a ser ejecutadas.

Supongo que eso no viola el derecho internacional :palm:

#1 #3 #4

.  media
1 K 17
ur_quan_master #8 ur_quan_master *
#1 O por los miles de palestinos presos torturados en Israel, muchos de ellos niños.

CC #5
2 K 39
#9 fremen11 *
#5 No te veo abogar por los del corredor de la muerte en los Santos Unidos de América.
Ojo que tampoco me parece bien lo de Irán, pero hipocresías las justas....
2 K 32
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#5 Yo no he hablado del derecho internacional, he aludido a la hipocresía de quienes hace unos meses defendían que había que liberar a las mujeres iraníes y lo primero que hicieron fue bombardear un colegio de niñas durante unas negociaciones. Si quieren defender a las mujeres, tienen unos cuantos países aliados en la zona en los que la situación de las mujeres es bastante peor que en Irán, por si quieren empezar a tener alguna credibilidad.

Exigir que países que no son de nuestro entorno…   » ver todo el comentario
2 K 38
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#11 "Si realmente ocurrió". :palm:
1 K 25
JohnSecada #13 JohnSecada
#12 no está demostrado.
3 K -34
MiguelDeUnamano #16 MiguelDeUnamano
#13 ¿No serás como esos que ponían en duda el ataque de Israel a un hospital palestino y que, cuando dejó de haber dudas, pasó a justificarlos?
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JohnSecada #19 JohnSecada
#16 o los que las pusieron ahí, junto a terreno militar, para utilizarlas como escudos humanos.
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Verdaderofalso #20 Verdaderofalso
#11 disparar dos veces en 40 minutos?
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#14 uvi *
#5 Mira USA también ejecuta y se salta el "derecho internacional"

En 2025 47 personas ejecutadas en los yuesei..pero que malos son los ayatolas.

Es la decima ejecución solo en el estado de Florida..

elpais.com/internacional/2025-08-20/florida-ejecuta-a-otro-preso-con-i

Hipocresías las justas
0 K 10
JohnSecada #17 JohnSecada
#14 son asesinos, terroristas, violadores...

Como estas 8 pobres, vamos.
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Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#5 viola el derecho internacional como eeuu viola derechos humanos con los inmigrantes en sus centros de detención del ICE
0 K 20
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
"Si no las liberan nos obligaremos a seguir bombardeando colegios para defender la vida de las mujeres".
5 K 72
Postmeteo #3 Postmeteo
Es la maniobra de propaganda más cutre que se le puede imaginar.
Le falta hacerse fotos besando bebés
3 K 46
pepel #6 pepel
Desde que falta Epstein no tiene niñas para sus orgías.
1 K 26
javibaz #2 javibaz
Esa petición es un poco woke. Lo único que quieren de Irán es su petróleo.
1 K 21
karakol #21 karakol
xD xD xD Un troll recién creado en Meneame se hace eco de otro troll bulero sionista, Eyal Yakoby, del que a su vez se hace eco otro bulero, Donald Trump.

www.jornada.com.mx/noticia/2026/04/21/mundo/iran-desmiente-a-trump-y-n

aflnoticias.com/trump-pide-liberar-a-ocho-mujeres-en-iran-teheran-nieg

Aquí lo que hay que hacer es darle una pensada al porqué es más creíble el régimen teocrático de los ayatolas que el faro de libertad de occidente y sus miriadas de medios de comunicación propaganda.
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
Joder que peste de clones astroturferos.
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Javi_Pina #15 Javi_Pina *
Ha dicho donde quiere que le envíen las mujeres? :troll:
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asola33 #22 asola33
Que USA y Trump sean unos HDP, no hace buenos a los ayatolas.
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menéame