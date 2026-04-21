Trump pide a Irán que libere a ocho mujeres ante sus negociaciones: "¡No les hagan daño!"

El mensaje de Trump se hace eco de una publicación del activista proestadounidense Eyal Yakoby, quien afirma que Teherán se prepara para ejecutar a las ocho mujeres. En la publicación se incluye una fotografía de Bita Hemmati, una manifestante arrestada durante las protestas contra el régimen celebradas en enero.
| etiquetas: trump , iran , negociaciones , mujeres
Supongo que eso no viola el derecho internacional
#1 #3 #4
.
CC #5
Ojo que tampoco me parece bien lo de Irán, pero hipocresías las justas....
Exigir que países que no son de nuestro entorno… » ver todo el comentario
En 2025 47 personas ejecutadas en los yuesei..pero que malos son los ayatolas.
Es la decima ejecución solo en el estado de Florida..
elpais.com/internacional/2025-08-20/florida-ejecuta-a-otro-preso-con-i
Hipocresías las justas
Como estas 8 pobres, vamos.
Le falta hacerse fotos besando bebés
www.jornada.com.mx/noticia/2026/04/21/mundo/iran-desmiente-a-trump-y-n
aflnoticias.com/trump-pide-liberar-a-ocho-mujeres-en-iran-teheran-nieg
Aquí lo que hay que hacer es darle una pensada al porqué es más creíble el régimen teocrático de los ayatolas que el faro de libertad de occidente y sus miriadas de medios de
comunicaciónpropaganda.